Region Hannover ist wieder gewachsen

Hannover

Drei Quartale in Folge ging die Bevölkerungszahl in der Region Hannover leicht zurück. Im vierten Quartal 2019 gab es wieder ein Plus. In den Monaten Oktober, November und Dezember stieg die Zahl der Einwohner um 649 an. Das geht aus aktuellen Daten hervor, die die Regionsverwaltung veröffentlicht hat.

Zu verdanken ist der Anstieg vor allem der Entwicklung in der Landeshauptstadt Hannover. Dort nahm die Zahl der Einwohner im vierten Quartal 2019 um 926 zu. Das Umland verlor im gleichen Zeitraum 277 Einwohner.

Trotz Endspurt zum Jahresende: Hannover 2019 geschrumpft

Die positive Entwicklung zum Jahresende in Hannover reichte allerdings nicht aus, um die Einwohnerverluste in der Stadt in den ersten drei Quartalen zu kompensieren. Unter dem Strich blieb erstmals seit 2008 ein Minus bei der Einwohnerzahl. Am 31.12.2019 lebten in Hannover knapp 1800 Menschen weniger als am Jahresende 2018.

In der Politik hatte das eine hitzige Debatte ausgelöst. Über alle Fraktionsgrenzen hinweg sind sich die Parteien in Hannovers Rat einig, dass die massiv angestiegenen Mieten und Immobilienpreise in der Stadt zu einer Flucht ins Umland geführt haben. Vor allem für die Mittelschicht entstünden zu wenig Wohnungen, so die Sorge.

Hat die Bevölkerung in der Region ihren Höhepunkt erreicht?

Die Zahlen scheinen das zu stützen. Trotz der negativen Entwicklung im letzten Quartal hat das Umland unter dem Strich in 2019 gut 800 Einwohner dazu gewonnen und damit zumindest teilweise die gesunkene Bevölkerungszahl in Hannover kompensiert. Laut Einschätzung der Regionsverwaltung „scheint sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner am Hauptwohnsitz in der Region Hannover auf einem Wert knapp unter 1,18 Mio. eingependelt zu haben“.

Zuvor allerdings habe die Region über einen Zeitraum von zehn Jahren in etwa so viele Einwohner gewonnen, wie in Langenhagen leben, der immerhin drittgrößten Regionskommune. Ende 2019 hatten dort 56.261 Menschen ihren Hauptwohnsitz.

Gehrden , Langenhagen und Garbsen wachsen 2019 am stärksten

Den stärksten Bevölkerungszuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten 2019 die Städte Gehrden (+0,71 %) Langenhagen (+0,71 %) und Garbsen (+0,42 %). Während Langenhagen seinen langfristigen Bevölkerungszuwachs damit fortsetzen konnte, hatten sowohl Gehrden als auch Garbsen 2018 noch geringfügige Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen gehabt.

Im Umland hat Garbsen im vierten Quartal 2019 das stärkste absolute Wachstum mit 146 Einwohnern erzielt, was einem Zuwachs von 0,23 % entspricht. Prozentual genau so stark ist Gehrden gewachsen. Die Kommune verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Plus von 36 Einwohnern. Die Gemeinde Wennigsen verzeichnete einen Anstieg von 0,26 Prozentpunkten, um 37 Personen. Unter dem Strich nahm die Einwohnerzahl im vierten Quartal 2019 nur in acht der 21 Kommunen in der Region zu.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp