„Better Birth Control“: Verhütung ist keine Frauensache mehr

Hannover

Jana Pfenning (25) und Rita Maglio (24) sind überzeugt, dass die Verhütungssituation besser sein könnte. Deswegen haben sie die Initiative "Better Birth Control" ins Leben gerufen und fordern mehr Investitionen in die Forschung an männlichen Verhütungsmethoden. "Neben Kondomen gibt es für Männer keine Alternative, die sicher rückgängig machbar wäre", macht Jana Pfenning im Gespräch mit der NP deutlich. Die wenigen Optionen legen die Verhütung gegen Schwangerschaften somit automatisch in die Hände der Frauen. "Mädchen wird schon in der Schule beigebracht, dass sie aufpassen müssten, nicht schwanger zu werden. Dabei sind Jungs dafür genauso verantwortlich." Die beiden Frauen aus Berlin fordern deswegen ein Umdenken. Und damit treffen sie offenbar einen Nerv: Ihre Petition hat inzwischen über 90.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Dabei geht es ihnen aber nicht darum, das Kondom schlecht zu machen, "das bleibt immer noch das sicherste Verhütungsmittel gegen sexuell übertragbare Erkrankungen". Es geht ihnen darum, dass es mehr Möglichkeiten gibt zu verhüten und die Nebenwirkungen verringert werden.

47 Prozent nehmen die Pille

Denn die sind gerade bei hormonellen Verhütungsmitteln für Frauen weit verbreitet. Die Antibabypille ist Deutschlands beliebtestes Verhütungsmittel. Nach einer Erhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Jahr 2019, gaben 47 Prozent der Befragten an, auf das hormonelle Präparat zu setzen. Für viele Frauen ist die Pille ein sicheres Verhütungsmittel, für viele ist sie aber auch mit extremen Nebenwirkungen verbunden.

So wie für Melanie L. (Name geändert). Doch bis sie verstanden hatte, dass die depressiven Verstimmungen, der Verlust der eigenen Libido und eine unerklärliche Gewichtszunahme im Zusammenhang mit ihrer Verhütung stehen, hat es eine Weile gedauert. „Zuerst habe ich die Symptome nur einzeln wahrgenommen, nach vielen Gesprächen mit Freundinnen habe ich dann aber verstanden, dass sie zusammengehören und gemerkt, dass es vielen in meinem Alter so geht." Für Frauen in ihrer Generation ist es fast normal die Pille zu nehmen. „Als ich mit 14 das erste Mal bei meiner Frauenärztin war, habe ich umgehend die Pille verschrieben bekommen“, erinnert sie sich. Nicht mal, weil sie geplant hatte, Sex zu haben, sondern weil sie damals über schlechte Haut klagte.

Schönere Haare, vollere Brüste, makellose Haut

Die Antibabypille ist in den vergangenen Jahren zunehmend auch zu einem Lifestyle-Produkt geworden: Schöne Haare, vollere Brüste, makellose Haut – damit werben einige Hersteller gezielt. Das erhöhte Thrombose-Risiko, das Frauen durch die Einnahme haben, wird dabei nur selten beschrieben. Und das wird durch den Wirkstoff Dienogest, dessen Anteil bei den Präparaten laut einer Erhebung der Krankenkasse AOK von rund 20 auf 37 Prozent gestiegen ist, deutlich erhöht.

Immer noch weit verbreitet: Anti-Baby-Pille. Quelle: dpa-Zentralbild

In Deutschland macht sich deswegen auch eine Pillen-Müdigkeit breit. Laut der Statistik der BZgA ist das Interesse zwischen 2011 und 2019 an hormonellen Verhütungsmethoden um sechs Prozentpunkte zurückgegangen. Deutlich ist das vor allem bei den Frauen zwischen 18 und 29. In dieser Personengruppe sind es sogar 16 Prozent. Doch wieso ist der Stand bei den Verhütungsmethoden für den Mann so schlecht? Eine Studie der WHO über die „Pille für den Mann“, die eigentlich eine Hormonspritze ist, wurde abgebrochen. Nicht wegen der Wirksamkeit, sondern der Nebenwirkungen. Sie glichen der der Pille für die Frau.

Verhütungsforschung voranbringen

Für Jana Pfenning von „Better Birth Control“ ist das verständlich: „Niemand sollte mit starken Nebenwirkungen verhüten müssen.“ Vielmehr müsse es darum gehen, die Forschung voranzubringen und dafür zu sorgen, dass Verhütungsmittel gefunden werden, die sich kaum auf den Menschen auswirken. „In Deutschland und der EU gibt es aktuell allerdings keine Fördergelder für bessere und gleichberechtigtere Verhütung“, macht sie deutlich.

Doch wie sieht der Forschungsstand in anderen Ländern aus? In Seattle wird beispielsweise an einem Hormongel für den Mann geforscht, das aus Gestagen und Testosteron besteht. Es muss täglich auf Schulter oder Brust aufgetragen werden und soll die Schwangerschaft der Frau verhindern.

Vasalgel noch nicht auf dem Markt

Eine andere Option wäre die Injektion des Vasalgels, die die Samen so beschädigt, dass sie unbeweglich werden. So soll eine Schwangerschaft für zehn Jahre verhindert werden können – sollte der Kinderwunsch eher bestehen, kann die Wirkung mit einer Gegenspritze aufgehoben werden. Doch das Präparat ist noch nicht auf dem Markt. Unter anderem deswegen, weil noch nicht bewiesen werden kann, dass die Wirkung tatsächlich reversibel ist. Daneben hakt es auch an der Finanzierung. Den Pharmakonzernen fehlt das Interesse, in die Injektion zu investieren – die langfristige Einnahme der Pille durch die Frau ist für sie wirtschaftlich rentabler.

„Bewegung in der Diskussion“

Jana Pfenning ist überzeugt: „Es braucht Bewegung in der Diskussion.“ Die scheint es inzwischen zumindest auf politischer Ebene zu geben. „Better Birth Control“ ist momentan in Gesprächen mit SPD, Grüne, Linke und FDP – nur die CDU habe sich bisher noch nicht bewegt. „Es gibt unter den anderen demokratischen Parteien aber großes Interesse, das Thema in das Bundestagswahlprogramm mit aufzunehmen“, sagt die Gründerin Jana Pfenning. Aber dabei geht es neben der besseren Investition in die Forschung noch weiter: Es werde auch über kostenlose Verhütung für alle Menschen diskutiert. In Frankreich und Großbritannien ist das bereits die Regel. In Deutschland zahlt die Krankenkasse verschreibungspflichtige Methoden dagegen bisher nur bis zur Vollendung des 22. Lebensjahrs. Kondome müssen immer selbst bezahlt werden. Sollte ein kostenloser Zugang zu allen Verhütungsmitteln tatsächlich umgesetzt werden – käme Deutschland der gleichberechtigten Verhütung einen deutlichen Schritt näher.

Von Mandy Sarti