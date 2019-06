HANNOVER

Jeder Arzt kennt unangenehme Patienten. Dirk W. (49) dürfte in dieser Kategorie aber einsame Spitze sein. Immer wenn er betrunken war, rief er den Rettungswagen. Zwischen August und Oktober 2018 war das 59 Mal der Fall. Als die Sanitäter ihn am 12. August nicht ins Krankenhaus befördern wollten, warf er eine kleine Flasche Likör gegen die Windschutzscheibe. Die Scheibe zersplitterte.

Am selben Tag gelang es dem Angeklagten, doch noch ins Siloah-Krankenhaus zu kommen. Weil auf sein Klingeln niemand reagiert habe, steckte er Kopfkissen und Bettlaken an. „Sie haben Riesenglück gehabt, dass daraus keine Brandstiftung wurde“, sagte Amtsrichter Reinhard Meffert am Donnerstag. Er verurteilte Dirk W. zu vier Monaten Gefängnis. In der Strafe sind noch ein paar Ladendiebstähle enthalten.

Mit 3,52 Promille Thunfisch gestohlen

Natürlich ist Dirk W. kein normaler Patient. Die Haftstrafe erklärt sich aus den 42 Vorstrafen des alkoholkranken Menschen. Zurzeit sitzt er noch bis Anfang 2022 im Gefängnis. Weil er keine gute Sozialprognose habe, dürfe die Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, so der Richter.

Hinzu kam, dass er mit dem Rettungswagen ein Gut von allgemeinem Nutzen beschädigt hatte. Ansonsten wertete der Richter die permanente Alkoholisierung und Kokainsucht als strafmildernd. So brachte es Dirk W. am 12. September gegen 14.30 Uhr auf 3,52 Promille. Da hatte er gerade zwei Dosen Thunfisch gestohlen. Anwalt Holger Nitz stellte in seinem Plädoyer fest: „Im Grunde ist es Elendsverwaltung, was wir hier machen.“ Eigentlich mache Gefängnis für seinen Mandanten keinen Sinn.

Von Thomas Nagel