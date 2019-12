Betrunkener bedroht Rettungskräfte mit dem Tod – Geldstrafe

HANNOVER

In vino veritas – pflegten die alten Lateiner zu sagen. „Wer Wein trinkt, sagt die Wahrheit“, lautete die Übersetzung im übertragenden Sinne. Nun sieht Thomas K. (25) nicht so aus, als würde er teuren Merlot bevorzugen. Aber was er sich am 28. April 2019 geleistet hat, ist ohne Alkohol nicht erklärbar. Für die Beschimpfung und Bedrohung von Rettungssanitätern wurde er am Donnerstag zu einer Geldstrafe von 2100 Euro (60 Tagessätze) im Amtsgericht Hannover verurteilt.

Thomas K. hatte mit Freunden in einer Kleingarten-Siedlung nahe der MHH gefeiert. „Wir haben Trinkspiele gemacht“, sagt der Landschaftsgärtner. Wer beim „Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ rausflog musste, einen selbstgemachten Nusslikör trinken. Und Thomas K. ist oft rausgeflogen. Im Suff zerdrückte er eine Flasche in seiner Hand. Die Freunde riefen den Rettungswagen.

Ehefrau sexistisch beschimpft

Und was dann geschah, ließ selbst einem erfahrenen Polizeioberkommissar (57) den Atem stocken. Thomas K. lief vor den Sanitätern davon. „Missgeburt“ und „Penner“ waren noch die harmloseren Beleidigungen. Während Thomas K. fluchte und drohte, kletterte er behände über das Rolltor am Hintereingang der MHH; lief kurze Zeit später auf die Sanitäter zu. Drohte ihnen mit „Kopf abreißen“. Vier Funkstreifen-Besatzungen waren nötig, um den Rasenden zu bändigen. Er biss den Handschuh eines Beamten durch. Im Rettungswagen spukte er die Sanitäter an.

In der MHH bekam er dann eine Beruhigungsspritze. „Auch danach hat es eine Ewigkeit gedauert, bis er sich beruhigt hatte“, sagte der Polizeioberkommissar. Zwei Stunden hat der Einsatz gedauert. In der Notaufnahme beschimpfte Thomas K. auch noch seine Frau in übelster sexistischer Weise.

Traurige Realität: Auch wenn die Raserei des Thomas K. außergewöhnlich war, Beleidigungen wie „Penner“ oder „Hurensohn“ höre er fast täglich, erklärte ein Notfallsanitäter (45) am Dienstag im Amtsgericht.

Angeklagter hatte 2,1 Promille

Und der Angeklagte? Er konnte sich an all das nicht mehr erinnern. Filmriss. Stunden später hatte er noch 2,1 Promille Alkohol im Blut. Mit tränenerstickter Stimme entschuldigte er sich bei seinen Opfern. Zu Beginn des Prozesses meinte Richter Stüber noch, dass er bei Verfehlungen gegen Rettungskräfte jetzt härtere Strafen gebe. Thomas K. meinte dazu: „Das finde ich richtig.“

Doch im Urteil berücksichtigte der Richter die aufrichtige Reue des Angeklagten und seine verminderte Steuerungsfähigkeit. Außerdem ist der Mann bislang nicht vorbestraft. „Das Ganze sollte ihnen eine Warnung, keinen Alkohol mehr zu trinken“, sagte Stüber. Auch darin stimmte ihm Thomas K. zu. Ein ehrliches Bekenntnis ganz ohne Wein, geht doch auch.

Von Thomas Nagel