Hannover

Einen Unfall hat am frühen Sonntagmorgen ein betrunkener E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt von Hannover verursacht. Der 25-jährige Laatzener fuhr gegen 6 Uhr trotz roter Ampel über die Celler Straße in Richtung Nikolaistraße und übersah dabei offenbar ein von rechts kommendes Auto, teilt die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfall wurde zufällig von Einsatzkräften der Polizei beobachtet. Die Polizisten stellten bei dem Laatzener einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille fest. Gegen den 25-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

Von RND/ewo