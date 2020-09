Betrunken auf E-Scooter: Hannoveraner nutzt die pfiffige Ausrede nichts 

Hannover

Die pfiffige Ausrede hat Hendrik Müller (25, Name geändert) nichts genutzt. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro (25 Tagessätze) verurteilt. Der junge Mann stand mit 1,42 Promille auf einem E-Scooter. Allerdings war es kein üblicher Vorfall.

Am Montag meinte er im Amtsgericht Hannover zu Richter Michael Siegfried: „Ich war nicht der Fahrzeugführer. Ich stand nur hinten drauf.“ In der Tat fuhr er mit einer Frau am 12. Juli 2020 vor der Christuskirche (Nordstadt) umher. Sie stand vorne. Er hinter ihr. Als sie um 3.28 Uhr eine Polizeistreife sahen, nahmen die Scooter-Fahrer Reißaus. Doch zu spät. Die Polizei hielt die Beiden an.

Student verliert mehr als acht Monate den Führerschein

Vor Gericht meinte die 24-Jährige, sie wollte auch mal auf so einem E-Scooter fahren. „Alleine habe ich mich aber nicht getraut.“ Entscheidend sei für das Gericht gewesen: „Beide hatten die Hände am Lenker“, so Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Und da es sich um einen Lime-Roller handelte, habe nur Hendrik Müller bremsen können. Bei diesen E-Rollern befinden sich die Bremsen hinten.

„Damit war der Angeklagte Mitfahrer“, so der Gerichtssprecher. Und noch viel Schlimmer als die Geldauflage ist, dass der Student noch weitere sechs Monate auf seinen Führerschein verzichten muss. Insgesamt muss er acht Monate und zwei Wochen auf den Lappen verzichten.

Von Thomas Nagel