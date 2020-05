Immer mehr Betrug mit Corona-Hilfen

Hannover

Selten musste der deutsche Staat so schnell agieren wie in der Corona-Krise. Nothilfen bereitstellen, Kurzarbeitergeld beantragen. Dabei hat der Staat tief in die Steuergeldtaschen gegriffen: Allein 50 Milliarden Euro hatte Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) allein für die Soforthilfen für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige bereitgestellt. „Schnell und unbürokratisch“ sollten die Hilfsgelder ausgezahlt werden, damit die Empfänger nicht vorher schon pleitegehen. Doch zahlreiche Antragsteller haben das offenbar als Einladung zur Selbstbedienung verstanden – überall im Bundesgebiet und auch in Hannover häufen sich die Betrugsfälle mit den Corona-Soforthilfen.

„Nur die Spitze des Eisberges“

„Wir haben aktuell rund 80 Verfahren im Zusammenhang mit Subventionsbetrug nach Paragraf 264 eingeleitet, die alle ganz am Anfang der Ermittlungen stehen. Täglich kommen neue dazu. Wir haben bislang nur die Spitze des Eisberges“, sagt Hannovers Staatsanwalt Oliver Eisenhauer, zuständig für Wirtschaftsstraftaten, auf NP-Anfrage. Die Beschuldigten in diesen Verfahren seien in der Regel Kleinstunternehmen mit maximal bis zu fünf Beschäftigten und sogenannte Soloselbstständige. Wer zu dieser Gruppe gehört, kann im Rahmen der Soforthilfe bis zu 9000 Euro bei der staatlichen NBank beantragen. Staatsanwalt Eisenhauer betont: „Aber nicht jedem steht Soforthilfe zu, auch wenn der Großteil der Antragsteller bisher redlich gehandelt hat und mit den Hilfen lediglich eine Insolvenz abwenden wollte.“ So müssen etwa Soloselbstständige im Antrag glaubhaft versichern, dass sie ihren Job hauptberuflich machen, Kleinstunternehmer, dass sie fortlaufende Kosten haben, die sie nun angesichts des Einkommensausfalls nicht mehr begleichen können.

Betrüger kassieren zu Unrecht mehr als 700.000 Euro

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien genau in diesen Punkten bei den gestellten Anträgen Widersprüche und Auffälligkeiten bei Datenabgleichen aufgetaucht. Aufgedeckt wurden die Betrügereien teils von der NBank selbst, der nach eigenen Angaben derzeit etwa 200 Betrugsfälle in Niedersachsen bekannt sind, aber auch vom Landeskriminalamt. Eisenhauer: „In fast allen Verfahren, die wir aktuell bearbeiten, sind die unrechtmäßigen Hilfsgelder bereits geflossen. Dadurch ist bislang ein Gesamtschaden von mehr als 700.000 Euro entstanden.“

Geld, das sich der Staat nun mühsam zurückholen muss. Das fordert auch Bernhard Zentgraf vom niedersächsischen Bund der Steuerzahler, auch wenn er vermutet, dass viele Antragsteller „eher aus Unwissenheit“ und weniger aus krimineller Energie gehandelt haben. Damit spielt er auf die Anträge an, die unabsichtlich fehlerhaft sind. Zu Spitzenzeiten waren das nach Angaben von NBank-Sprecher Bernd Pütz mehr als 40.000. Meist waren dabei notwendige Dokumente nicht angefügt oder erforderliche Informationen wie die IBAN fehlerhaft.

Auch Sozialhilfeempfänger gehören zu den Tatverdächtigen

Anders verhält es sich mit den Betrugsfällen, die nun die Staatsanwaltschaften in ganz Niedersachsen beschäftigen. Die NP erfuhr aus Ermittlerkreisen: „Bei den beschuldigten Antragstellern haben wir von der Prostituierten, die laufende Betriebskosten geltend macht bis zu Empfängern von Transferleistungen, bei denen also per se Zweifel bestehen, ob sie überhaupt einer hauptberuflichen Tätigkeit nachgehen, alles vertreten.“ Insgesamt wurden bisher bei der NBank gut 140.000 Anträge zur Soforthilfe eingereicht. „Davon sind 120.000 über eine Gesamtsumme von 780 Millionen Euro bewilligt worden“, erklärt Sprecher Pütz. Und leider ziehe diese „schnelle und unbürokratische Hilfe“ immer auch Betrüger an.

Betrügern drohen empfindliche Strafen

Doch auch in der Corona-Krise sei Subventionsbetrug kein Kavaliersdelikt, so der Staatsanwalt: „Der Tatbestand des Subventionsbetrugs sieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor.“ Dabei sei, anders als beim Tatbestand des Betrugs, nicht ausschlaggebend, ob ein Schaden entstanden sei, es genügen allein unrichtige Angaben, die für den Antragsteller vorteilhaft sind. Nach NP-Informationen sollen einige mutmaßliche Betrüger das unrechtmäßig erhaltene Geld inzwischen freiwillig zurückgezahlt haben. Sofern der Betrug zuvor unentdeckt geblieben war, bleiben diese Personen nun straffrei, denn es gilt der juristische Grundsatz der tätigen Reue.

Von Britta Lüers