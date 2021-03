Hannover

Mit Hilfe von Bildern, die an einem Bankautomaten entstanden sind, sucht die Polizei nach einer unbekannten Frau. Sie wird verdächtigt, mit der EC-Karte eines 24 Jahre alten Hannoveraners mehrfach unerlaubterweise Geld abgehoben zu haben – und zwar so lange, bis das Konto leer war.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der junge Mann bereits am Donnerstag, 15. Oktober (Herbstferien) seine Geldbörse samt Giro-Card (EC-Karte) im Stadtgebiet von Hannover verloren. Im Rahmen einer Kontostandsprüfung am 20. Oktober bemerkte er, dass am Tag nach dem Verlust der Geldbörse achtmal Bargeld abgehoben wurde.

Der Kontobesitzer erstattete Strafanzeige bei der Polizei, sie ermittelt seither wegen Fundunterschlagung sowie wegen gewerbsmäßigen Computerbetruges. Wie die Frau an die Geheimzahl (PIN) gelangt ist, ist unklar: Laut Polizei hat der Kontoeigentümer versichert, die Nummer nirgends notiert gehabt zu haben, da er sie im Kopf habe. Der abgehobene Betrag liege „im dreistelligen Bereich“.

Tatzeiten

Die Ermittlungen ergaben, dass für sechs Abhebungen mit der unterschlagenen Karte eine unbekannte Frau verantwortlich ist. Sie hat an einem Geldautomaten einer Bankfiliale an der Vahrenwalder Straße nahe der Grabbestraße am 16. Oktober zwischen 10.30 Uhr und 19.10 Uhr mehrfach Bargeld vom Konto abgehoben. Durch eine Kamera an einem Bankautomaten wurde die Frau beim Abheben dabei gegen 17.30 Uhr sowie um 19.10 Uhr auch ohne aufgezogene Mund-Nasen-Bedeckung aufgezeichnet.

Beschreibung

Die Täterin trug einen schwarzen Wintermantel sowie eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Sie hat dunkles langes Haar und eine kräftige bis korpulente Statur.

Da die Fahndung bislang erfolglos war, erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 27 17.

Von Ralph Hübner