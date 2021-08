Betonwand beschmiert: Polizei in Hannover schnappt Sprayer

Hannover

Die Polizei hat in der Innenstadt von Hannover einen Sprayer (19) festgenommen. Der 19-Jährige steht in Verdacht, am Donnerstagabend eine Betonwand an der Hagenstraße beschmiert zu haben.

Ein Zeuge hatte am Donnerstag gegen 22.35 Uhr einen dunkel gekleideten Mann beobachtet, der mit einer Spraydose eine Betonwand der Gleisanlagen an der Hagenstraße besprühte. Zunächst konnte der Verdächtige der Polizei entkommen.

Handschellen angelegt

Er flüchtete zu Fuß auf der Celler Straße in Richtung Nikolaistraße. Dort wurde der Mann laut Polizei durch weitere Einsatzkräfte eingeholt und festgenommen. Er habe sich gegen die Festnahme gesperrt. Deshalb wurden ihm Handschellen angelegt. Die Beamten brachten ihn zur Wache.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen an. Dort entdeckten die Beamten viele weitere Spraydosen, die sichergestellt wurden.

Weitere Taten?

Die Polizei vermutet, dass der Mann für weitere Schmierereien als Täter in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 19-Jährigen wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands eingeleitet. An der Hagenstraße wurde eine Fläche von zwei Meter mal 1,5 Meter beschmiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro.

Von Britta Mahrholz