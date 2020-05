„Zwangsgeschieden“ im Pflegeheim: Wie ein Ehepaar durch Corona getrennt wurde

Hannover

Wenn Ursula Zimmer (68) ihren Mann das nächste Mal besucht, wird er wohl nicht mehr derselbe sein. Zwei Monate konnte sie ihrem zehn Jahre älteren Gatten nicht mehr die Hand halten. Als Zimmer ihren Ehepartner am 12. März – an ihrem 37. Hochzeitstag – in ein Pflegeheim brachte, war das ganze Ausmaß der Corona-Pandemie noch nicht zu erahnen. Drei Tage später beschloss die Niedersächsische Landesregierung ein Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime.

„Da dachte ich, das würde das Ende für uns sein“, sagt Zimmer. Ihr Mann leidet an Demenz, zum Jahreswechsel wurde es immer schlimmer. Nach einer Untersuchung im Nordstadt-Krankenhaus war es klar, dass Zimmer ihren Mann nicht mehr nach Hause nehmen kann. „Ich bekam ihn nicht mehr ins Bett und habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen“, sagt Zimmer. Und dann ging es vom Krankenhaus ins Pflegeheim.

Allein in einer fremden Umgebung

Der eigentliche Plan: Am Tag würde Zimmer weiterhin zu ihrem Gatten gehen, wäre aber am Abend von der Pflege entlastet. Doch das Besuchsverbot kam ihr in die Quere – und damit kamen auch ihre Ängste: Versteht ihr Mann, warum sie nicht bei ihm sein kann? Erkennt er sie überhaupt noch, wenn die Demenz weiter fortschreitet und sie sich nicht sehen können? „Ich musste ihn in seinem verwirrten Zustand in einer fremden Umgebung mit fremden Menschen zurücklassen.“

Dieses Gefühl kannte sie bisher nicht – noch dazu bei ihrem Ehemann, einem früheren Schauspieler, den sie vor 41 Jahren in Lübeck kennengelernt hatte. „Wir haben uns am Traualtar versprochen, in guten und schlechten Tagen zusammenzuhalten. Wir sind durch Corona zwangsgeschieden, entmündigt und eines Versprechens – auch vor Gott – entledigt worden“, sagt sie.

Das Pflegeheim machte einiges möglich, riegelte sich bei aller Vorsicht nicht komplett ab. So schoben die Pfleger Zimmers Mann zweimal die Woche im Rollstuhl heraus. Doch das wollte die Herrenhäuserin irgendwann nicht mehr. „Ich wollte ihn nicht anstecken und das Virus ins Heim bringen“, erklärt sie. Denn zeitgleich gab es bedrückende Meldungen aus Altenheimen, wo Corona grassierte und teils zu Todesfällen führte.

Besuche nur „über das Fenster“

Doch das Ehepaar hatte Glück im Unglück: Da ihr Mann im Parterre wohnte, konnte sie regelmäßig vor das Zimmer, ohne das Gebäude zu betreten. Über das geöffnete Fenster konnten sich die beiden unterhalten. „Das ersetzt aber nicht die Wärme und Liebe, die ich ihm geben könnte, wenn ich ihn über das Hand oder das Gesicht streicheln würde“, sagt die Musikerin. Sie hätte sich gewünscht, dass es Härtefall-Regelungen für Bewohner gibt, die erst kurz vor Corona in ein Pflegeheim eingezogen sind. „Gerade ein demenzieller Mensch braucht Zuwendung, die konnte ich ihm nicht mehr geben“, bedauert Zimmer. Die Isolation treffe die Kranken besonders schlimm. Anklagen wolle Zimmer aber niemanden, jeder hätte in der Krise sein Bestes gegeben.

In der vergangenen Woche verschlechterte sich die Lage ihres Mannes. Mit einer Harnwegsinfektion und einer Blutvergiftung kam er ins Vinzenz-Krankenhaus. Wieder konnte Zimmer ihn nicht besuchen und nur mit ihm telefonieren. „Ich befürchtete, ihn erst wieder am Sterbebett sehen zu können.“ Obwohl bereits sehr abgemagert, erholte er sich von der Erkrankung und kehrte am Mittwoch ins Heim zurück. Seitdem gelten auch die neuen Lockerungen für Pflegeheim: Bewohner können eine Person angeben, die sie regelmäßig besuchen darf.

Noch einmal 14 Tage Quarantäne

Doch das gilt für Zimmer noch nicht. Ihr Mann muss erst einmal 14 Tage in Quarantäne, weil er bei seiner Entlassung im Krankenhaus nicht auf Corona getestet worden ist. Nun darf die 68-Jährige ihren Mann weiterhin nur durchs Fenster sehen. Sie glaubt nicht, dass er die Infektion unbeschadet überstanden hat. Als er ins Heim zurückgebracht wurde, hat sie den Transport aus der Ferne beobachtet. „Er sah nicht gut aus“, sagt sie. Ein genaueres Bild kann sie sich aber nicht machen.

Sie fährt nun täglich zu ihrem Mann ans Fenster. Sie freut sich, dass wenigstens das Wetter gut ist und sie nicht im Regen sitzt. „Ich weiß ja nicht, wie lange er noch da sein wird. Ich will ihm jetzt einfach das Gefühl geben, dass er nicht alleine ist“, sagt sie. Die zweieinhalb Monate, die sie Corona und die Bestimmungen getrennt haben, sind aber nie mehr aufzuholen.

