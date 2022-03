Hannover

Rund 220.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine wurden laut Angaben der Bundespolizei bereits bis Sonntag offiziell in Deutschland registriert. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rechnet damit, dass es noch deutlich mehr werden „angesichts der Brutalität“, mit der Wladimir Putin seinen Angriff auf das Nachbarland führe. Baerbock plädierte am Sonntag bei einem Besuch in Hannover für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas – und darüber hinaus.

Die Grünenpolitikerin forderte „eine Verteilung in Europa direkt von den Grenzen aus“ per Luftbrücke und mit Zügen. Und zwar auch in die EU-Länder, „die weiter weg sind“, sowie in die USA und nach Kanada. Einige Länder wie Polen nähmen aktuell mehr Flüchtlinge auf, als es ihre Wirtschaftskraft erlaube. Aktuell gingen die Vereinten Nationen davon aus, dass rund acht Millionen Menschen die Ukraine verlassen werden. Wie viele es tatsächlich werden, sei „wahnsinnig schwierig“ zu schätzen, so Baerbock. Sie ist sich aber sicher: „Es werden weitere Millionen kommen“.

Baerbock: Besuch „bedrückend und beeindruckend“

Die Außenministerin hatte zusammen mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Halle 27 auf dem Messegelände in Hannover besucht, in der die Stadt eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet hat. Die benachbarte Halle 26 eingerechnet, hat die Stadt fast 2000 Plätze auf dem Messegelände geschaffen, von denen am Sonntag knapp 1000 belegt waren. Zudem befindet sich auf dem Messegelände eine Erstaufnahmestelle des Landes Niedersachsen. Der nahe gelegene Bahnhof Messe/Laatzen ist zu einem bundesweiten Drehkreuz für die Verteilung der Menschen aus der Ukraine geworden, die vor dem russischen Angriff geflohen sind.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Buendnis (Grüne) besucht eine Notunterbringung der Landeshauptstadt Hannover. Quelle: Imago/Xander Heinl

Baerbock ließ sich die vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Notunterkunft zeigen, sprach bei dieser Gelegenheit mit Kindern und Familien, die dort untergebracht sind. „Bedrückend und zugleich beeindruckend“ sei dieser Besuch gewesen, berichtete die Ministerin anschließend. Bedrückend, weil zu spüren sei, welch „furchtbares Leid der russische Präsident über die Welt gebracht hat“. Der Angriff auf die Ukraine habe die „größte humanitäre Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa“ ausgelöst. Beim Besuch sei deutlich geworden, dass eine Ausnahmesituation vorliege. Obwohl es dort viele Kinder gebe, sei es „leise, nicht laut in der Halle“, sagte Baerbock.

Stadt will 10.000 Plätze für Geflüchtete schaffen

Beeindruckend sei hingegen gewesen, wie schnell die Unterbringung der Geflüchteten organisiert worden sei. Allerdings sieht Baerbock auch noch viel Arbeit auf Bund, Länder und Kommunen zukommen. Unter anderem müssten nun Kita-, Schul- und Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze für die geflüchteten Ukrainer geschaffen werden. Dafür sei „ein Schulterschluss“ notwendig.

„Schulterschluss“: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Mitte) mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Zweiter von links). Quelle: IMAGO/Xander Heinl

Für Hannovers Oberbürgermeister Onay steht fest, dass wir „erst am Anfang stehen“ und noch sehr viel mehr Geflüchtete nach Hannover kommen werden. In „einem ersten Schritt“ will er 10.000 Plätze für diese schaffen. Er hofft, „dass Bund und Land uns auch bei den Integrationsangeboten unterstützen werden“.

Wie viele Ukrainer kommen tatsächlich nach Hannover?

In der vergangenen Woche hatte eine Studie des Empirica-Institus aufhorchen lassen. Dieses hatte verschiedene Szenarien für die Zahl der Geflüchteten entworfen, mit denen in Deutschland zu rechnen ist. Für den günstigsten Fall ging das Institut von gut 300.000 aus. Maximal rechnet Empirica mit knapp 1,3 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine. Das allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass diese Schätzungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind.

Das optimistischste Szenario scheint allerdings schon jetzt kaum noch zu halten sein. Denn die tatsächliche Zahl der nach Deutschland geflüchteten Ukrainer liegt wohl deutlich über den offiziell registrieren 220.000 am Sonntag, weil diese ohne Visum einreisen können und es innerhalb der EU keine Grenzkontrollen gibt.

Ausgehend von den Empirica-Zahlen schätzte Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) die Zahl der Flüchtlinge, mit denen Hannover rechnen muss, auf bis zu 22.000. Tausende Wohnungen werden wohl gebraucht, um diese unterzubringen.

Von Christian Bohnenkamp