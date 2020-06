Hannover

„Wir sind es wert“ oder „Wir sind unverzichtbar“ stand auf den Plakaten, mit denen sich die Gewerkschaft Verdi sowie rund 20 Beschäftigte der Verwaltung und städtischer Einrichtungen vor dem Neuen Rathaus versammelten. Mit der Aktion zum „Tag des öffentlichen Dienstes“ forderten sie mehr Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen. „Die Belastung des öffentlichen Dienstes ist durch die Corona-Pandemie enorm gestiegen. Es zeigt sich noch deutlicher als sonst, wie wichtig er ist“, sagt Verdi-Sekretärin Sabrina Basti.

Derzeit befinde sich die Gewerkschaft mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in Tarifverhandlungen. Verdi will mehr Entgelt für alle Beschäftigten und eine kurze Laufzeit des Tarifvertrags. Dies lehne die Arbeitgeber-Seite jedoch ab, sie könne sich nur Lohnerhöhungen in einigen Bereichen vorstellen, sagt Basti: „Die Beschäftigten des öffentlichen Diensts verdienen mehr als nur Applaus.“

Anzeige

Pflegekräfte kümmern sich intensiver um Bewohner

Auch vor dem Neuen Rathaus berichten einige, wie die Belastung durch Corona gestiegen sei. Berufsfeuerwehrmann Manuel Wittmershaus ärgert sich: „In der Hochzeiten von Corona waren wir systemrelevant. Jetzt wird nicht darüber diskutiert, wie die Lücken gestopft werden können, sondern wo noch weiter eingespart werden kann.“

Weitere NP+ Artikel

Wegen Corona alles ein bisschen kleiner: Verdi und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes demonstrieren vor dem Neuen Rathaus. Quelle: Hottmann

Auch die städtischen Altenpflegeeinrichtungen wie zum Beispiel der Heinemannhof in Kirchrode standen vor neuen Herausforderungen. „Die Beschäftigten mussten sich viel intensiver um die demenzkranken Bewohner kümmern, weil diese kein Besuch empfangen durften“, sagt Personalrätin Christa Greve. Für Pflegekräfte schütte die Bundesregierung nun zwar eine Sonderprämie in Höhe von 1500 Euro aus. Doch das reiche nicht, so Greve: „Es ist nur einmalig, es sollte dauerhaft der Lohn erhöht werden.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Die IT-Abteilung des Rathauses habe ebenfalls Tag und Nacht gearbeitet, um den Mitarbeitern in der Verwaltung gerade im März Homeoffice zu ermöglichen, erzählt Ramona Heimberg aus dem Bereich Personal und Organisation. Ihnen fehle die Anerkennung: „Wir als Dienstleister der Verwaltung haben keinen direkten Kontakt zu den Bürgern. Wir hören immer nur, dass wir im öffentlichen Dienst sowieso nicht arbeiten und jetzt auch noch Zuhause sind. Das ist nicht schön.“

Von Sascha Priesemann