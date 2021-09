Hannover

Im Kampf gegen das Coronavirus ist am Montag eine bundesweite Impfwoche gestartet. Ziel ist es an möglichst vielen Orten Impfwillige ohne Termin impfen zu lassen. Auch in Hannover startet die Woche mit einem Impfangebot an Berufsschulen.

Schülerinnen und Schüler der BBS 2, BBS 3, BBS ME und der BBS Hannah-Arendt haben bis einschließlich Freitag zwischen acht und zwölf Uhr die Möglichkeit sich immunisieren zu lassen. Dafür steht ein mobiles Impfteam der Johanniter-Unfall-Hilfe auf dem Schulhof der Hannah-Arendt-Schule in der Lavesallee.

Vor den Ferien durchgeimpft

Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz macht deutlich: „Die jungen Menschen sind diejenigen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren am meisten eingeschränkt waren. Nun können wir ihnen ein niederschwelliges Angebot machen.“ Vor allem mit Hinblick auf den Herbst solle den Beteiligten im Schulbetrieb der bestmögliche Schutz geboten werden. Verimpft wird das Vakzin von Biontech, die Zweitimpfungen erfolgen in drei Wochen. Somit sind die Schülerinnen und Schüler noch vor den Herbstferien durchgeimpft.

Selaci Shkurte (18) nimmt das Angebot wahr: „Ich war vor einiger Zeit noch gegen eine Impfung, habe mich dann aber besser informiert.“ Nun sei sie froh eine Impfung erhalten zu haben. „Ich arbeite nebenbei als Kellnerin, nun muss ich mich vor meiner Arbeit nicht mehr testen lassen“, sagt die Schülerin der BBS Hannah-Arendt.

Freut sich: Arne Senger (18) mit wird von Oliver Höhn geimpft. Quelle: Katrin Kutter

Auch Arne Senger war einer der Ersten am Montagmorgen: „Ich bin froh, dass ich jetzt geimpft bin“, sagt der 18-Jährige, der eine Ausbildung zum Hotelfachmann macht. „Wir wollen ja schließlich, dass die Welt wieder normal weiter läuft.“

Impfteam auch an der Hochschule

Um Begegnungen der einzelnen Schulen und Klassen auf dem Gelände zu vermeiden, wurde ein genauer Zeitplan erstellt. Mitbringen müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Krankenversicherungskarte, den Personalausweis sowie den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung des Robert-Koch-Instituts und sofern vorhanden den Impfpass. Minderjährige müssen zusätzlich die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen vorweisen.

Nachdem das Impfteam vormittags immer an den Berufsschulen im Einsatz ist, fahren sie nachmittags zur Hochschule Hannover am Ricklinger Stadtweg, um dort Studentinnen und Studenten die Möglichkeit zum Impfen zu geben. In der kommenden Woche geht es an der BBS in Neustadt weiter. Hier gibt es nach Angaben von Ulf-Birger Franz auch die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler der umliegenden weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sich dort impfen lassen.

Impfbus am Hauptbahnhof

Ob es im Anschluss daran ähnliche Angebote geben wird, ist noch nicht klar. „Wir werden jetzt die Resonanz abwarten und dann gegebenenfalls weitere solche Aktionen nach den Herbstferien an anderen Standorten durchführen“, so Franz.

Weitere dezentrale Impfangebote des Impfzentrums gibt es aktuell in der gesamten Region. So steht beispielsweise am Sonnabend, den 18. und den 25. September zwischen zehn und 17 Uhr ein Impfbus am Hauptbahnhof Hannover.

Angebote auch in der Region

In dieser Woche gibt es weitere folgende Angebote: Am Dienstag wird zwischen 9 und 12 Uhr in Springe auf dem Platz hinter dem Museumshof (Schulstraße) geimpft und zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Ronnenberg (Über den Beeken 10). Am Mittwoch geht es zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Seelze (Hannoversche Straße 77) und zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Parkplatz der VHS in Neustadt am Rübenberge weiter (Suttdorfer Straße 8).

Donnerstagvormittag (9 bis 12 Uhr) gibt es auf dem Edeka-Parkplatz in Ronnenberg und zwischen 14 und 17 Uhr in der Schulstraße in Springe noch mal die Möglichkeit zur Immunisierung. Am Freitag haben alle Interessierten auf dem Edeka-Parkplatz in Seelze und am Nachmittag auf dem Rewe/Aldi-Parkplatz in Empelde (Berliner Straße 32) die Chance sich impfen zu lassen.

