Hannover

Am Dienstag feierte Berta Schladitz ihren 105. Geburtstag im Seniorenzentrum St. Martinshof in Misburg. Dabei bekam sie besonderen Besuch: Die 97 Jahre jüngere Berta Schladitz (8) reiste extra aus Magdeburg mit ihren Schwestern, ihrer Mutter Nicole (36) und ihrer Oma Burga (63) an. Die Mutter der achtjährigen Berta war durch Zufall auf die Namensvetterin aufmerksam geworden. „Ich habe „ Berta Schladitz“ gegoogelt und treffe auf diesen Artikel, wo ihr zum 103. Geburtstag gratuliert wurde“, erinnert sich Mutter Nicole. „Dann habe ich gedacht, da müssen wir unbedingt hin“.

Namensvetterin reist aus Magdeburg an

Über das Seniorenzentrum hat Nicole Schladitz dann den Kontakt zu der Seniorin gesucht. So kam sie auf Walter Malz (77), den Betreuer der Frau. „Erstmal hat er mir gar nicht geglaubt, ich glaube, er hat wirklich erst verstanden was passiert, als wir hier vor Ort waren“, lacht sie. Vor zwei Jahren besuchten sie „Oma Berta“ zum ersten Mal. Seitdem besteht der Kontakt zwischen den beiden Bertas, zum 105. Geburtstag kamen die Magdeburger extra zum Feiern nach Hannover.

Das freut auch Malz. Er kennt die 105-jährige Berta schon seit 24 Jahren. „Sie ist für mich wie eine Schwiegermutter“, schmunzelt er. Mehrmals in der Woche besucht er sie, erledigt Einkäufe, kümmert sich. „Sie isst gern Süßes, zum Beispiel Pfefferminzbruch. Und sie isst gern ’Russisch Brot’ und trinkt gern Traubensaft“, erzählt Walter. Dabei hat er auch eine Vermutung, warum sie die 105 erreicht hat. „Sie hat immer so viel Honig gegessen“, lacht er. Die Jubilarin sieht es anders: „Ich schlafe viel“, sagt sie.

„Geburtstagsvetterin“ wird 104

Ohne es zu wissen, hat die 105-Jährige neben einer Namensvetterin auch eine „Geburtstagsvetterin“. Am Dienstag feierte auch Anna Wach einen ganz besonderen Geburtstag in Gehrden – sie wurde 104. Glückwunsch!

Von Stella-Sophie Wojtczak