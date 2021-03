Hannover

Die ersten Kostenschätzungen liegen schon sechs Jahre zurück, und das macht sich nun negativ bemerkbar: Das neue Schauhaus im Berggarten der Herrenhäuser Gärten kostet nach aktuellen Planungen nun 13 Millionen Euro statt der ursprünglich veranschlagten fünf Millionen Euro – also mehr als doppelt so viel. „Das liegt vor allem an den explosiv gestiegenen Kosten für Stahl und Glas“, sagte Gartendirektor Ronald Clark am Freitag im Kulturausschuss. Die Mehrkosten will die Stadt durch höhere Eintrittspreise, mehr Besucher und durch Vermietung einer kleineren Palmen-Lounge decken, die der Entwurf nun noch vorsieht. Eröffnung soll im Frühjahr 2024 sein. „Das große Schauhaus“ heißt es dann.

In die Höhe schießen die Kosten vor allem durch die geplante Dreifachverglasung, um die Wärme im Haus zu halten. Regelmäßig knapp 30 Grad soll es warm sein, damit etwa die tropische Riesenseerose optimale Bedingungen hat. Das gilt aber auch für die Schmetterlinge, die die Stadt im neuen Schauhaus regelmäßig als neue Zuschauerattraktion präsentieren möchte. „Bei der Schmetterlingsausstellung 2018 hatten wir 90 000 Besucher in drei Wochen. An diesem Erfolg möchten wir gerne wieder anknüpfen“, so Ronald Clark.

Lounge und Hochterrasse sollen Attraktivität mit steigern

Zur Attraktivität der neuen Anlage soll auch eine 150 Quadratmeter große Hochterrasse mit Fahrstuhl beitragen, von der aus die Besucher Pflanzen und umherfliegende Schmetterlinge beobachten können. Und: Es gibt eine Lounge mit Sitzgelegenheiten zwischen Palmen, an einem Kiosk können sich Besucher mit Getränken und Snacks eindecken, die Lounge will die Stadt auch vermieten. Wichtig ist das neue Schau-und Ausstellungshaus für die Stadt, weil aktuell Zitruspflanzen und Kamelien nicht in ihrer Blüte gezeigt werden können – es fehlt der Platz dafür. Und: Das rund 40 Jahre alte Kanarenschauhaus genügt nicht mehr heutigen Anforderungen.

Bei einem Architekturwettbewerb mit 17 Büros hatte 2019 das Büro SEP Architekten aus Hannover gewonnen. Es lehne sich an die klassische Gewächshausarchitektur an, wirke optisch leicht und passe sich in die architektonische Umgebung des Berggartens an, hieß es zur Begründung damals. Das neue Schauhaus mit seinem geschwungenen Dach entsteht an der Stelle des Kanarenhauses und hat eine Größe von 1000 Quadratmetern und wird bis zu neun Meter hoch. Es ist in drei Bereiche gegliedert: In einem Teil stehen die Pflanzen der Kanarischen Inseln und des Mittelmeeres. Im zweiten Teil ist Platz für eine Ausstellungsfläche für Sonderausstellungen mit WC-Anlage. Im dritten Abschnitt steht dann die tropische Riesenseerose mit einem speziellen Warmwasserbecken. Und: Platz sein soll dort auch für die exotischen Schmetterlinge.

Kombi-Eintritt für Erwachsene erhöht sich auf zehn Euro

Trotz Förderung durch die Region Hannover und dem Bund von zusammen 2,5 Millionen Euro bleibt noch eine Deckungslücke von 6,5 Millionen Euro. Diese Lücke will die Stadt mit einem Kredit schließen. Um das Darlehen zu tilgen, aber auch um die gestiegenen Betriebskosten für das neue Schauhaus zu bewältigen, hebt die Stadt mit Öffnung des neuen Schauhauses 2024 die Eintrittspreise an. Das Erwachsenen-Kombiticket für Großen Garten und Berggarten kostet dann zehn Euro statt bisher acht Euro. Der Preis nur für den Berggarten erhöht sich von 3,50 Euro auf fünf Euro. Das ermäßigte Berggarten-Ticket verdoppelt sich von jetzt 1,50 Euro auf drei Euro. Die Jahreskarte verteuert sich um fünf Euro auf 30 Euro. Gleiches gilt für die ermäßigte Jahreskarte, die von 15 auf 20 Euro steigt, wie Ronald Clark ankündigte.

Bei der Politik stießen Pläne und Vorhaben nicht pauschal auf Zustimmung. „Der Berggarten ist in die Jahre gekommen und braucht etwas Besonderes. Und das neue Schauhaus ist etwas Besonderes“, sagte SPD-Kulturpolitiker Andreas Markurth. Dem stimmte auch Parteikollegin Belgin Zaman zu, sie möchte keine Preiserhöhung für die Jahreskarte: „Inhaber dieser Tickets sind vor allem Hannoveraner und für Einheimische soll diese Karte attraktiv bleiben.“ Daniel Gardemin (Grüne) sprach von einer weiteren Attraktion auch für jüngeres Publikum. Die 13 Millionen Euro seien „gut investiertes Geld“, äußerte Robert Nicholls (SPD). Über die Erhöhung der Eintrittspreise will auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke noch mal sprechen, erkannte aber an, „dass die Preise für Stahl und Glas in den vergangenen Jahren extrem gestiegen sind“.

Jährliche Einnahmen sollen ab 2024 bei 890 000 Euro liegen

Schauhäuser haben im Berggarten eine Tradition, die zurückreicht bis ins 19.Jahrhundert. Mehr als 20 Häuser haben dort gestanden, etwa für Palmen, Eriken, Pelargonien, Kamelien und die tropische Seerose Victoria. Die Sammlungen im Berggarten haben bis heute einen überregionalen Ruf. Gartendirektor Ronald Clark rechnet durch die neue Attraktion des großen Schauhauses ab 2024 mit jährlichen Einnahmen in Höhe von 890 000 Euro und damit mit einem deutlichen Plus. „Das hat die Kämmerei auch so bestätigt.“

Andreas Voigt