Hannover

Der Berggarten in den Herrenhäuser Gärten soll noch mehr als bisher zu einer Ganzjahresattraktion ausgebaut werden. Für 13 Millionen Euro wird dort ein neues Schauhaus entstehen, das gerade über den Winter zusätzliche Besucher anlocken soll. Trotz einer massiven Kostensteigerung, die ursprünglichen Planungen gingen noch von einer Summe von fünf Millionen Euro aus, stimmte die Politik am Freitag im Kulturausschuss einstimmig für das Vorhaben. Damit einhergehen wird auch eine Anhebung der Eintrittspreise für den Berggarten ab 2024, mit denen die Stadt Mehrkosten auffangen will.

„Wir wollen das neue Schauhaus zu einem neuen Alleinstellungsmerkmal für den Berggarten machen“, kündigte Gartenchef Ronald Clark an. Dieses soll aus drei Teilen bestehen. Das Kanaranhaus ist für einen Ganzjahresbetrieb ausgelegt. Im mittleren Haus soll im Sommerhalbjahr eine Riesen-Viktoria-Seerose Besucher locken. Für das Winterhalbjahr sind dort Schmetterlingsausstellungen geplant.

Berggarten: Wegen neuer Attraktion höhere Eintrittspreise

Im dritten Teil des neuen Schauhauses werden im Winter wechselnde Pflanzenausstellungen, von tropischen Orchideen bis hin zu Kamelien und Zitrusgewächsen, zu sehen sein. Während der Sommersaison soll es Besuchern Schutz bei Regen bieten. Geplant ist eine Lounge mit großen Kübelpflanzen. Auch ein Kiosk ist vorgesehen, der das ganze Jahr über in Betrieb sein soll. Die Stadt hofft außerdem auf Einnahmen durch die Vermietung dieses Gebäudeteils.

Wegen der neuen Attraktion soll der Eintrittspreis für den Berggarten von aktuell 3,50 auf 5 Euro ab 2024 angehoben werden, ermäßigte Tickets sollen dann 2,50 statt 1,50 Euro kosten. Der Preis für die Kombikarte für den Großen Garten und den Berggarten soll von 8 auf 10 Euro angehoben werden. Die Jahreskarte soll 30 statt 25 Euro kosten, ermäßigt 20 statt 15 Euro. Insgesamt spekuliert die Stadt darauf, dass sie durch die höheren Preise bei gleichzeitig mehr Besuchern jährlich knapp 900.000 Euro zusätzlich einnimmt.

Hannovers Politik stimmt trotz Erhöhung der Preise zu

Bei der Politik stieß auch die Erhöhung der Eintrittspreise grundsätzlich auf Akzeptanz. „Herrenhausen wird durch dieses Projekt gewaltig aufgewertet“, fand FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Und andere Städte nähmen viel höhere Preise für vergleichbare Attraktionen.

Auch Belgin Zaman, kulturpolitische Sprecherin der SPD, hält die Preissteigerung für „moderat“ angesichts der „Attraktivitätssteigerung“, die mit dem neuen Schauhaus verbunden sei. Allerdings deutete sie an, dass sie sich „andere Preise“ für die Familienjahreskarte wünsche. Dazu werde ihre Fraktion bald einen Antrag vorlegen. Auch Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin machte deutlich, dass der Besuch im Schauhaus für die einheimische Bevölkerung „bezahlbar“ bleiben müsse. Er geht davon aus, dass dieses „Strahlkraft“ haben wird.

Baustart für Ende 2022 geplant

Die massiv gestiegenen Kosten für das neue Schauhaus begründet die Stadt unter anderem damit, dass dieses – anders als zunächst vorgesehen – eine Dreifachverglasung bekommen soll. Zudem seien die Kosten vor allem für die Baukonstruktion aus Stahl und Glas deutlich gestiegen. Immerhin gibt es Zuschüsse in Höhe von einer Million von der Region sowie 1,5 Millionen Euro vom Bund.

Gartenchef-Clark hofft jedoch „weitere Bundesmittel“ zu bekommen. Das würde die Kosten für die Stadt senken. Entworfen hat das Gebäude das hannoversche Architekturbüro SEP. Clark rechnet mit dem Baubeginn für Ende 2022, zwei Jahre später soll die Attraktion fertiggestellt werden.

Von Christian Bohnenkamp