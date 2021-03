Kostenlose Bürgertests in Apotheken und Einrichtungen: Bereits 18 solcher Schnelltestzentren hat die Region in Hannover und dem Umland genehmigt, insgesamt 41 Anträge liegen vor. Dazu sind ab sofort mobile Testteams an Hot-Spot-Kommunen unterwegs. Am Donnerstag etwa in Garbsen.