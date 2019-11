Belit Onay von Hasswelle im Internet überrascht

Hannover

Die Welle derHassnachrichten nimmt kein Ende: Noch immer erreichen Hannovers künftigen Oberbürgermeister Belit Onay Beleidigungen und Drohungen über die Sozialen Netzwerke. Dass es so viele sind, damit hat auch Onay nicht gerechnet: „Ich bin überrascht“, sagt er zum Ausmaß der Anfeindungen.

Der Stadtverband der Grünen und die Landtagsfraktion prüfen deshalb, ob sie rechtlich gegen die Hassbotschaften vorgehen wollen. Das werde einige Tage in Anspruch nehmen, so Sprecherin Heike Köhn.

Hass ist groß – und widersprüchlich

Onay ist der erste deutsche Oberbürgermeister mit türkischem Mitgrationshintergrund, das haben viele Medien in Deutschland und der Türkei zum Thema gemacht. „Ich war mir natürlich bewusst, dass meine Wahl für Öffentlichkeit sorgen würde. Aber dass der Hass so stark ist, hätte ich nicht gedacht“, sagte er im Interview mit Spiegel Online.

Obwohl Onay in Goslar geboren wurde, sei seine Wahl für viele offenbar ein „Reizthema“. Die Spannweite der Beschimpfungen ist groß – und widersprüchlich. Von Rechtsextremen und radikalen Kurden wird Onay als Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Islamist diffamiert.

Türkische Nationalisten kritisieren ihn unter anderem wegen Fotos mit dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und Bildern, die Onay auf Kurden-Demos zeigen. „Weg mit dem, er ist der größte PKK-Anhänger“, schreibt ein Erdogan-Anhänger bei Facebook. Bei einem AfD-Politiker aus NRW wird es noch absurder. Er schreibt bei Facebook: „Genauso fängt Unterwanderung an. Wird die erste Ratssitzung mit dem Koran eröffnet?“

Politiker bekunden ihre Solidarität

„Entweder man wird diffamiert, weil man türkischstämmig ist – und damit gleich Islamist oder Erdogan-Anhänger. Oder man ist linksextrem“, sagt Onay im Spiegel. Er selbst hatte seinen Mitgrationshintergrund im Wahlkampf nicht von sich aus angesprochen. Es ging um die autofreie Innenstadt oder die Wohnpolitik. Erst durch die überregionale Aufmerksamkeit wurde es zum Thema.

In der Stadt selbst spiele es laut Onay noch immer keine Rolle. Auf der Straße, in der Bahn – überall werde ihm gratuliert. „Das hat für mich mehr Wert als das, was in den Sozialen Netzwerken abgeht“, sagt Onay. Die meisten Menschen würden ein Signal setzen und dem Hass aus dem Netz keinen Raum geben wollen.

Inzwischen bekunden viele Menschen Onay auch in den Sozialen Netzwerken ihre Solidarität. „Wir sind bei dir Belit“, schreibt der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler. Dirk Toepffer, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, twittert: „Die Hetze und den Verleumdungen, denen Belit Onay nach seiner Wahl ausgesetzt ist, sind unerträglich. Lieber Belit, du bist nicht allein. Wir stehen an deiner Seite.“ Die evangelische Landessuperintendentin Petra Bahr schreibt: „Wir hier in Hannover stehen hinter unserem gewählten Oberbürgermeister Belit Onay.“

Das alles wird Onay erstmal nicht mehr mitbekommen. Er will eine kleine Social-Media-Pause einlegen. Nicht wegen des Hasses, sondern um sich auf seine kommenden Aufgaben zu konzentrieren. „Ich werde wiederkommen“, verspricht er.

