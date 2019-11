Aus aller Welt: Belit Onay erhält Glückwünsche zum Wahlsieg

Hannover

Glückwünsche aus aller Welt sind für Hannovers künftigen OB Belit Onay eingegangen. Dem Verlierer der Stichwahl, Eckhard Scholz, sprechen viele ihren Respekt aus. Der grüne Onay hatte 52,9 Prozent der Stimmen geholt. Sein Gegenkandidat Eckhard Scholz (Kandidat der CDU) kam auf 47,1 Prozent.

Die hannoversche Landeskirche, die größte der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, sieht den neuen Oberbürgermeister von Hannover vor großen Aufgaben. Landesbischof Ralf Meister wies am Montag darauf hin, dass sich Belit Onay im Wahlkampf wiederholt gegen Kinderarmut, gesellschaftliche Spaltung und gegen die Ausgrenzung von Menschen ausgesprochen habe. „Seien Sie sicher: Sie haben mit der evangelisch-lutherischen Kirche eine verlässliche Partnerin an Ihrer Seite“, sagte Meister. Und weiter: „Eine große Anstrengung liegt hinter Ihnen, aber zugleich auch eine große Aufgabe vor Ihnen. Ich wünsche Ihnen dafür viel Kraft und Gottes Segen.“

Weil : „Gutes Zeichen für das Miteinander“

Als einer der Ersten hatte Ministerpräsident Stephan Weil gratuliert. Er kennt Onay aus der gemeinsamen Arbeit im hannoverschen Rat und im Niedersächsischen Landtag und sei „sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Dass ein Politiker mit türkischen Wurzeln Oberbürgermeister der größten Stadt Niedersachsen wird, ist im Übrigen ein gutes Zeichen für das Miteinander in unserem Land.“

Aus Sri Lanka meldete sich Tunca Özcuhadar, einst türkischer Generalkonsul in Hannover und jetzt Botschafter der Türkei auf der Insel. „Als ich heute morgen früh (4.30 Stunden Zeit Unterschied zwischen Deutschland und Sri Lanka) aufgestanden bin, habe ich sofort online nach den Wahlergebnissen nachgeschaut und mit großer Freude mitbekommen, dass Belit neuer Oberbürgermeister von Hannover geworden ist“, so Özcuhadar zur NP. „Ich kenne Belit seit fast neun Jahren. Vom ersten Tag an hat er mich mit seinen Charaktereigenschaften immer beeindruckt. Er ist ein sehr ehrlicher, mutiger, zielorientierter, gerechter, gut ausgebildeter Politiker. Er hat die guten Eigenschaften beider Kulturen, mit denen er aufgewachsen ist.“ Das Wahlergebnis sei „ein Gewinn für Hannover und für Deutschland“.

Althusmann : „Erfrischender Wahlkampf “

Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann wünscht Onay viel Erfolg für die anstehende Aufgabe. „Leider hat es für unseren Kandidaten Ecki Scholz heute trotz eines historischen guten Ergebnisses in der bisherigen Herzkammer der Sozialdemokratie nicht gereicht. Dennoch bedanke ich mich bei ihm und seinem Wahlkampfteam für den erfrischenden und intensiven Wahlkampf.“

Althusmann weiter: „Auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass Ecki Scholz mit seiner Erfahrung ein besserer Oberbürgermeister für Hannover gewesen wäre, gilt es jetzt, die weitere Entwicklung unserer Landeshauptstadt eng zu begleiten und dafür zu sorgen, dass es kein „Weiter so!“ unter einer einfach gedrehten Farbenlehre gibt.“

Pawelski : „Sooooo schade“

Rita Pawelski ( CDU), einst Verliererin der ersten OB-Direktwahl gegen Herbert Schmalstieg ( SPD) meldete sich aus Kalifornien. „Ich finde es soooo schade.“ Eckhard Scholz habe toll gekämpft und hervorragend abgeschnitten.

SPD-Parteichef Alptekin Kirci fügte seinen Glückwünschen hinzu: „Möglich geworden ist dieser Erfolg auch durch die Unterstützung der Wähler, die sich im ersten Wahlgang noch für Marc Hansmann und die SPD entschieden hatten und in der Stichwahl der Empfehlung des Vorstands der hannoverschen SPD gefolgt sind.“

Kirci freut sich, „dass mit Belit Onay jemand ein herausgehobenes Amt errungen hat, der mit seiner Biografie und Herkunft in der Vergangenheit chancenlos in einer solchen Wahlauseinandersetzung gewesen wäre“. Er sehe darin auch ein Zeichen, dass den Hannoveranern „Vielfalt längst selbstverständlich ist und die Stadtgesellschaft, anders als die Populisten und radikalen Rechten, in Vielfalt Chancen erkennen und wertschätzen“.

Lesen Sie auch

Von Vera König