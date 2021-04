Belit Onay: Hannovers Oberbürgermeister auf der Suche nach Erfolgen

Hannover

Alt-Oberbürgermeister Stefan Schostok war dafür berüchtigt, viel zu reden – und sehr viel weniger davon in die Tat umzusetzen. Mit Hannovers erstem grünen Oberbürgermeister, mutig im Wahlkampf mit dem Ziel der „autofreien Innenstadt“ angetreten, würde das ganz anders. So jedenfalls die Hoffnung auch über das grüne Lager hinaus. Anderthalb Jahre nach dem Amtsantritt Belit Onays macht sich in der Politik jedoch Unmut breit. Wo bleiben die Erfolge? Zuletzt hatte Hannover vor allem Niederlagen zu verkraften.

Der Titel der Kulturhauptstadt ging nach Chemnitz. Die Internationale Automobilausstellung hat ihren neuen Platz in München gefunden. Hannover verpasste sogar den Sprung unter die besten drei Bewerberstädte. Und beim Modellversuch, bei dem, flankiert von intensiven Testungen, Geschäfte, Gastronomie und Kultureinrichtungen wieder öffnen sollen, war die Stadt in der ersten Runde nicht dabei, während zum Beispiel Hildesheim und Braunschweig mitmachen dürfen.

CDU: Belit Onay hat bisher keinen Fußabdruck hinterlassen

Die Schuld für das Scheitern bei diesen wichtigen Projekten will niemand Onay direkt in die Schuhe schieben. Die Gründe für die Entscheidungen gegen Hannover sind vielschichtig – und die erfolgreichen Städte werden gute Bewerbungen abgeliefert haben. Allerdings wird die Frage lauter, was der grüne Oberbürgermeister in anderthalb Jahren Amtszeit bewegt hat. „Im Moment verbinde ich mit Belit Onay gar nichts“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Der Oberbürgermeister habe bisher „erschreckend wenig“ vorzuweisen. Dieser habe „nicht einmal einen seichten Fußabdruck in Hannover hinterlassen“.

Seidel sieht „Probleme nicht nur bei Großprojekten, sondern auch im Tagesgeschäft“. Es fehlten „ein Ziel und eine Strategie, wo Onay mit der Stadtverwaltung hin will“. Diesem sei „vielleicht nicht bewusst gewesen, welche Aufgabe er da übernimmt“. Das sieht auch Hannovers CDU-Parteichef Maximilian Oppelt so. Onay sei „in der Rolle des Oberbürgermeisters noch nicht angekommen“ und „weitgehend abgetaucht“, kritisiert er.

Wird der Innenstadtdialog zur „Laberrunde“?

SPD-Fraktionschef Lars Kelich lobt zwar „die gute Zusammenarbeit“. Er sagt aber auch, dass er sich „an der einen oder anderen Stelle mehr Power“ vom Oberbürgermeister wünsche. Wer sich in der SPD umhört, stößt allerdings auf sehr viel mehr Unzufriedenheit. Onay sei wohl „etwas desillusioniert“. Die Aufgabe des Oberbürgermeisters habe er „unterschätzt. Das ist nämlich richtig harte Arbeit“. Dazu gehöre „mehr, als ein paar schlaue Sprüche zu machen“.

Vor allem die Umsetzung seiner autofreien Innenstadt habe sich Onay „wohl leichter“ vorgestellt. Tatsächlich hatte dieser schon kurz nach seiner Amtsübernahme Druck gemacht. Onay wollte mit dem Umbau gleich in der Schmiedestraße starten. Doch das Vorhaben liegt aktuell auf Eis. Jetzt soll erst einmal der große Innenstadtdialog abgewartet werden, der im Sommer beginnen soll. Dafür ist unter anderem ein 100 Personen starker Beirat vorgesehen. „Das wird ein Rohrkrepierer“ heißt es aus der SPD. Auch CDU-Fraktionschef Seidel ist skeptisch, wie das gelingen soll. „Nicht arbeitsfähig“ sei ein so großer Beirat. Er befürchtet „eine Laberrunde“.

FDP: Onay noch weniger entscheidungsstark als Schostok

Onay sei „nicht entscheidungsstark. Das ist noch schlimmer als bei Schostok“, kritisiert FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. „Wenn ich überlegen soll, welche großen Sachen er positiv angeschoben hat – da fällt mir nichts ein“, sagt er. Die Velorouten, die Hannovers Radverkehr voranbringen sollen, habe der Rat schon vor Onay beschlossen. Eigene Ideen des Oberbürgermeisters fehlten.

Besser bewertet Engelke jedoch das Wirken Onays in das Innere der Verwaltung. Bei der Neustrukturierung der Dezernate habe der Oberbürgermeister „diplomatisches Geschick“ bewiesen und ein „Super-Team“ auf die Beine gestellt. Im Rathaus herrsche dadurch wieder „eine gewisse Zufriedenheit“.

Ludwig Hecke, Parteichef der Grünen in Hannover, stellt sich vor den Oberbürgermeister. Er räumt zwar ein, dass es „das eine oder andere Feld gibt, wo es nicht so schnell vorangeht, wie das wünschenswert wäre“. Die Schuld dafür sieht er allerdings nicht bei Onay. „Das hat mit den Ratsmehrheiten zu tun, die wir haben“, sagt er. Diese hätten sich durch die Wahl eines grünen Oberbürgermeisters nicht geändert. Auch an der grünen Basis hätten einige die Erwartung gehabt, dass es schneller vorangehe. Dennoch bescheinigt Hecke dem Oberbürgermeister eine „sehr gute Zwischenbilanz“.

Grüne: Oberbürgermeister ist „kein König“

Die erfolgreiche Neuaufstellung der Dezernate sei „erheblich dem OB zuzuschreiben“. Viel Kraft und Zeit hätten allerdings auch die Hilfspakete für die Messe und den Flughafen gekostet, die wegen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Andere wichtige Projekte wie die Velorouten oder die autofreie Innenstadt würden „jetzt vorangetrieben. Solche Veränderungen brauchen Zeit“, sagt Hecke.

Auch aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin „war es nicht zu erwarten, dass sich das von heute auf morgen alles einlöst. Da habe ich auch bei den Grünen Erwartungen dämpfen müssen“, berichtet er. Derzeit habe seine Fraktion jedoch „nur zehn von 64 Plätzen im Rat. Da kann auch der Oberbürgermeister nichts gegen machen. Er ist ja kein König“. Onay habe jedoch „sehr gute Arbeit geleistet“. Und Gardemin setzt darauf, dass nach der Kommunalwahl im Herbst „der Knoten platzt bei einer guten, neuen Konstellation im Rat“.

