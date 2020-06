Letzter Platz für Hannovers Historisches Museum

Hannover

Das Historische Museum in Hannover macht schwere Zeiten durch. In die Jahre gekommen waren das Haus und seine Dauerausstellung schon lange. Im Sommer 2018 musste dann die Decke in großen Teilen des Gebäudes wegen Baumängeln abgestützt werden. Das alles blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Besucherinteresse. In einem Ranking der Plattform „testberichte.de“ landete das Museum in Niedersachsen auf dem letzten Rang. Bundesweit sprang Rang 430 von 458 heraus.

Bitter: Für längere Zeit ist auch keine Besserung in Sicht. Seit dem 20. April ist das Gebäude ganz dicht, weil es grundlegend saniert werden soll. Wann die Arbeiten abgeschlossen werden können, steht jedoch in den Sternen. Denn für den Umbau muss ein großer Teil der Exponate ausgelagert werden. Die Suche nach einem geeigneten Depot lief bisher jedoch ergebnislos. Damit ist auch unklar, ob die ohnehin erst für 2023 geplante Wiedereröffnung überhalten zu halten ist.

Auch das Kestner-Museum ist ein Sanierungsfall

Ein Sanierungsfall ist auch das Museum August Kestner, in dem ebenfalls Gerüste aufgebaut werden mussten, um die Decke zu stützen. In beiden Museen wurden zu deren Befestigung glatte Nägel ohne Widerstand verwendet. Weil solche Decken in anderen Kommunen schon heruntergekommen sind, sah sich die Stadt gezwungen zu handeln. Auch das Kestner-Museum schnitt zumindest im Vergleich nicht gut im Ranking ab. Bundesweit landete es auf Rang 419. Allerdings scheinen die meisten Besucher dennoch zufrieden gewesen zu sein. Das Historische Museum holte im Schnitt 4,1 von 5 Sternen, das Kestner-Museum 4,2. Die Plattform „testberichte.de“ hatte für das Ranking 640.000 Online-Bewertungen untersucht.

Das Sprengel-Museum landete bundesweit auf Platz 225 (4,4 Sterne), das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst auf Platz 259 (4,4 Sterne), das Landesmuseum schnitt in Hannover am besten ab. Es landete auf Rang 138 (4,5 Sterne). Die besten Bewertungen deutschlandweit bekam das Mercedes Benz Museum in Stuttgart (4,8 Sterne). Auf den obersten Rängen landeten allerdings auch viele kleinere Häuser, die zum Teil weniger als 200 Bewertungen bekommen hatten.

Von Christian Bohnenkamp