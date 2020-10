Bekommt Springe den neuen Regiobus-Betriebshof?

Hannover

Die Verkehrswende in der Region Hannover ist gerade in Turbulenzen geraten. Der Rat der Stadt Gehrden hat gegen die Ansiedlung des Regiobus-Betriebshofes (70.000 Quadratmeter) gestimmt. „Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Standort“, sagt Regiobus-Sprecher.

Die Gemeinde Wennigsen habe bereits Interesse angemeldet. Kurios: Auch die Stadt Springe hat laut Otkun den Hut in den Ring geworfen. Kurios deshalb, weil das kommunale Busunternehmen den Standort Eldagsen ( Springe) schließen will, wenn der neue Betriebshof gebaut ist. Die Fläche soll im „nördlichen Bereich“ von Springe. Also nahe bei Holtensen und Lüdersen. Ein solches Areal wäre nur Luftlinie etwa fünf Kilometer von Gehrden entfernt.

Neuer Betriebshof erst 2027 fertig?

Noch sei es zu früh, die Angebote zu bewerten, sagt der Regiobus-Sprecher. Aber er schätzt, dass die Ablehnung des Projekts den Baubeginn um mindestens ein Jahr verzögern wird. Geplant war Anfang 2022 in Gehrden zu bauen. Nun könne man frühestens im Mai 2022 die Planungsunterlagen bei der Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) einreichen. Erst im Folgejahr dürfen dann mit Landeshilfen die Bauarbeiten beginnen.

Allerdings könne die Fertigstellung des Betriebshofes sich auch dann noch verzögern. „Wir müssen sehen, wie erschlossen das neue Areal ist“, sagt Otkun. Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Busdepot erst 2027 fertig sei. Laut Expertenmeinung beträgt die reine Bauzeit 18 Monate.

Gehrden gehen 250 Jobs verloren

Ein Bündnis aus CDU, Grünen und AfD hatte den Bau in Gehrden abgelehnt. Zu viel Verkehr, zu wenig Platz für eigenes Gewerbe lauteten die Hauptargumente. „Warum haben die Gegner nicht ein Verkehrsgutachten abgewartet, das wir in Auftrag gegeben hätten?“ fragt sich der Regiobus-Sprecher. Und mitnichten wäre der Busverkehr durch die Innenstadt gelaufen. So wie es aussieht, bleibt das Gewerbegebiet Gehrden-Ost eine Wiese. Denn es soll laut Eigentümer nur in einem Stück entwickelt werden.

In jedem Fall hat das „Grünkohl-Bündnis“ in Gehrden eine Chance verpasst, um die sich andere Kommunen reißen. 250 Arbeitsplätze, ein top-moderner Betriebshof mit E- und Wasserstoff-Bussen und ein Beitrag zur Verkehrswende.

Für die Regiobus ist das schmerzhaft, weil jetzt noch mehr Zeit verloren wurde. Aber finanziell hält sich der Schaden in Grenzen. „Wir können den Grundstücksauf rückgängig machen. Das war von Anfang an so vorgesehen“, sagt Otkun. Die Notars- und externen Planungskosten bewegten sich im fünfstelligen Bereich. Aber die Planungen seien nicht vergeblich gewesen, sie könnten jetzt für den neuen Standort berücksichtigt werden.

Von Thomas Nagel