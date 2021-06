Hannover

Celia (60) und Adolf Windorfer (80) stehen in der Wasserkunst in Herrenhausen und betrachten die hölzernen Wasserräder und die historische Pumpenanlage. Eine Schlange hat sich vor dem denkmalgeschützten Bauwerk gebildet. Nach einem Jahr Corona-Pause lud die Architektenkammer Niedersachsen und damit diverse Architektenbüros am Sonntag zum „Tag der Architektur“ ein: „Der letzte Sonntag im Juni steht bei uns immer fest im Kalender“, erzählt Celia Windorfer. In den vergangenen Jahren habe sie sich mit ihrem Ehemann meist moderne Bauobjekte angesehen: „In diesem Jahr haben wir uns für die historische Wasserkunst entschieden, weil wir mehr über die Funktionsweise erfahren wollten.“ Die Wasserkunst von 1720 war eins von 33 historischen wie auch modernen Bauobjekten, die Interessierte am Sonntag im Rahmen einer Führung besuchen konnten.

„Wir haben so viel Herzblut in das Projekt gesteckt, sodass es eine tolle Möglichkeit ist, jetzt mit Besuchern ins Gespräch zu kommen und die Fortschritte zu zeigen“, erzählt Architektin Tessa Neujahr, die mit ihrem Kollegen Hindrik Vorrink den Besuchern und Besucherinnen am Sonntag Informationen sowohl zur Geschichte der Wasserkunst als auch zur seit 2013 laufenden Sanierung vermittelt: „Die Sanierung ist nun fast komplett abgeschlossen“, erklärt sie, „die Außenanlagen werden nun noch vom Grünflächenamt in Anlehnung an den historischen Zustand gestaltet.“ Die Sanierung solle noch in diesem Jahr komplett abgeschlossen werden.

„Der Tag der Architektur ist ein toller Anlass, um endlich Interessierten zeigen zu können, was sich während der Sanierung alles in der Wasserkunst getan hat“, sagte Architektin Tessa Neujahr. Quelle: Nancy Heusel

Etwa zwei Kilometer weiter öffnet zeitgleich die Goetheschule (Franziusweg 43) ihre Türen. Daniela Schmidt (42) nutzt mit Sohn Tom (10) die Gelegenheit, die Schule zu besichtigen: „Es steht der Schulwechsel an und wegen Corona sind Schulbesichtigungen momentan nur eingeschränkt möglich“, sagt Schmidt. Für Sohn Tom steht die Wahl der Schule nach der Führung fest: „Hier möchte ich unbedingt nach den Sommerferien zur Schule gehen“, sagt der Viertklässler.

Alt und neu: Der Altbau (links) wurde um einen Neubau (rechts) erneuert. In der Mitte gibt es ein Atrium, in das viel Licht dringt. Quelle: Nancy Heusel

Architekt Markus Kaupert und Bauleiter Andreas Lehnadt vom Architekturbüro ppp waren für die Modernisierung und Erweiterung der Goetheschule aus den 1950er Jahren verantwortlich. Während die beiden am „Tag der Architektur“ Besucherinnen und Besucher durch die 16.000 Quadratmeter große Schule führen, sprechen sie voller Leidenschaft über ihr 2010 gestartetes Bauprojekt: „2020 war die Schule fertiggestellt und ich war jetzt selbst lange nicht mehr da, aber das ist und bleibt mein Baby“, sagt Kaupert und lacht.

Erklärt die Hintergründe seiner Arbeit: Architekt Markus Kaupert führt durch die Goetheschule. Quelle: Nancy Heusel

Mit seinem Kollegen erklärt er die Hintergründe der Arbeit des Architekturbüros: „Die alte Schule war eine sogenannte Flurschule mit aneinandergereihten Klassenzimmern und einem engen Flur.“ Der Eingangsbereich der Schule ist nun eine große Halle, in die Licht von oben hereinfällt. „Das ist wirklich toll, wie viel Licht dadurch auch in die Klassenräume kommt“, findet auch Besucherin Daniela Schmidt. Sohn Tom zeigt sich vor allem von der Aula und der Dreifach-Turnhalle begeistert: „Die Aula ist das Herz der Schule“, findet auch Architekt Kaupert.

Platz für 300 Personen: Die Aula der Goetheschule wurde neu gestaltet. Einzig die Holzbühne aus den 1950er Jahren wurde übernommen. Quelle: Nancy Heusel

Den „Tag der Architektur“ nutzt auch das Architekturbüro Woelk Wilkens und bietet Führungen zu den Gartenpavillons des französischen Architekten Charles-Louis Remy de la Fosse an, der 1706 in den Herrenhäuser Gärten die Gestaltung von zwei Pavillons realisierte. Die unter Denkmalschutz stehenden Kleinarchitekturen wurden von Carola Woelk und ihren Kolleginnen und Kollegen einer Sanierung unterzogen: „Die Malereien unter der Decke des Pavillons blätterten ab und der Putz kam herunter“, erklärt die Architektin. Es sei Feuchtigkeit im Dachraum festgestellt worden. „Die kostbare Decke musste schon 2016 gesichert werden und hat zum Glück ihren Charme und Charakter behalten können und zudem mittlerweile ihre Würde zurück“, sagt Woelk.

Wurden saniert: „In den Gartenpavillons von Remy de la Fosse haben wir Beschmutzungen, die zum Beispiel durch Vandalismus entstanden sind, entfernt“, sagte Architektin Carola Woelk vom Architekturbüro Woelk Wilkens. Quelle: Nancy Heusel

„Ich könnte stundenlang staunen und mir die großartige Architektur ansehen“, freute sich Alla Dick (57). Sie war aus dem nordrhein-westfälischen Fürstenburg angereist und fotografierte ihre Freundinnen vor dem Theaterboskett inmitten des Großen Gartens in den Herrenhäuser Gärten. „Ich finde es spannend, mehr zu der Geschichte zu erfahren“, so Dick. Das historische Denkmal hat das Landschaftsarchitekturbüro Dittloff und Paschburg in den vergangenen zwei Jahren durch detailgetreue Gestaltung in den barocken Zustand zurückgeführt.

Zur Galerie Modern und historisch: Eine Bilderstrecke zeigt vier der insgesamt 33 Bauobjekte, die am Sonntag beim „Tag der Architektur“ in Hannover besucht werden konnten.

Auch virtuelle Führungen konnten Besucherinnen und Besucher am Sonntag unternehmen: „Das ist aber nichts für mich“, sagte der 80-jährige Adolf Windorfer während er durch die Wasserkunst schlenderte, „ich bin glücklich, dass wir die beeindruckenden Gebäude in diesem Jahr wieder vor Ort besuchen können.“

Von Sophie Peschke