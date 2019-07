Burgdorf

Das kleine grüne Ortseingangsschild verrät uns schon: Viele Menschen wohnen hier nicht. Es gibt die Straße „Am Brink“, die im Ortskern einmal den Spielplatz umkreist. Drum herum liegen einige Bauernhöfe. Die Luft riecht abwechselnd nach Stall oder Getreide. Geht man in die Straße „Kastanienecke“, kommt man an etwa einem Dutzend Einfamilienhäusern vorbei – dann ist man auch schon wieder aus dem Ort raus, ein scheinbar ganz normales Dörfchen eben.

Dass hier in Beinhorn, in der Nähe von Burgdorf, doch nicht alles so ganz normal ist, erkennt man erst, wenn man genau hinschaut: Auf einem Hof zwischen Bäumen steht ein Polizeiauto. Denn nur wenige Meter entfernt wohnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrer Familie.

Klaus Köneke kennt die Familie seit 43 Jahren

Einer, an dem in den vergangenen Jahrzehnten nichts im Ort vorbeigegangen ist, ist Klaus Köneke. Der 68-Jährige lebt schon in sechzehnter Generation auf seinem Bauernhof. Auch sein Sohn wohnt in einem der drei Gebäude auf dem großzügigen Hof. An das Jahr 1976 kann er sich noch genau erinnern. Denn da bekam er neue Nachbarn auf dem Grundstück neben seinem Hof: „Ich weiß noch, wie sich jeder die Nase platt gedrückt hat, als das hier noch im Bau war“, sagt Köneke. Damals zog der gerade frisch gewählte Ministerpräsident Ernst Albrecht auf das Grundstück, mit seiner Frau Adele und den sechs Kindern, darunter auch die damals 17-Jährige Ursula.

Am Brink: Hinter den Höfen am Straßenende wohnt Familie von der Leyen auf einem geschützten Landgut. Quelle: Heusel

Seitdem wohnte Köneke direkt neben der Politiker-Familie. Auch als die von der Leyens viele Jahre später 2007 auf das Gut zurückkehrten, um Vater Ernst Albrecht zu pflegen, der inzwischen an Alzheimer erkrankt war: „Es war eine relativ normale Nachbarschaft, man hat sich zu Geburtstagen eingeladen und ein, zwei Dorffeste im Jahr zusammen gefeiert.“ Denn obwohl Ursula von der Leyen in den vergangenen Jahren beruflich in Berlin tätig war, ist sie so oft wie möglich hierher, in das idyllische Beinhorn zurückgekehrt: „Sie ist regelmäßig bei ihrer Familien gewesen, geht joggen oder reiten“, berichtet Köneke.

Die Polizei patrouilliert hier ständig

Wir gehen ein paar Häuser weiter. Vielen Menschen begegnet man hier in der Mittagszeit nicht. Nur ein Bauer fährt mit seinem Trecker an uns vorbei und grüßt. Von einer etwas weiter entfernten Weide hören wir Pferde wiehern. Es fühlt sich an, als sei man in Beinhorn auf einem einzigen, großen Bauernhof.

Schätzt die familiäre Atmosphäre: Beinhornerin Katja Wirringa mit ihrem Sohn. Quelle: Heusel

Wegen dieser familiären Atmosphäre ist auch Katja Wirringa mit Mann und Sohn hergezogen. Sie sieht die prominente Nachbarin nicht so häufig – dafür aber das Sicherheitspersonal: „Sie hat eine hohe Sicherheitsstufe – und das merkt man auch“, sagt Anwohnerin Katja Wirringa, die seit neun Jahren mit ihrer Familie in einer Straße ein paar Häuser weiter wohnt. Regelmäßig patrouillieren Streifenwagen durch das kleine Beinhorn. Von der Aufregung um die neue Kommissionspräsidentin bekommt sie hier ansonsten wenig mit: „Für uns hat sich nichts geändert.“

„Dann würde ich rübergehen und ihr das sagen.“

Doch obwohl von der Leyen sich meistens in Berlin die großen politischen Linien beackert, hat sie doch immer ein offenes Ohr für Probleme im kleinen Beinhorn. So auch im Fall der Ampelanlage an der Hauptstraße im Ort: „Die wollten sie uns mal wegnehmen“, erzählt Katja Wirringa. „Wir haben ein Fest veranstaltet und Unterschriften gesammelt. Daran hat sie sich mit ihrer Familie auch beteiligt“, sagt Wirringa. Am Ende durfte die Ampel bleiben – zum Wohle der Schulkinder.

Er kennt sich aus in Beinhorn: Ortsvorsteher Klaus Köneke Quelle: Heusel

Und was wünscht man seiner Nachbarin vor so einer großen Aufgabe? „Sie ist lange genug dabei und weiß, was zu tun ist“, ist Klaus Köneke überzeugt. Und sollte er mit ihrer Politik nicht zufrieden sein, hätte er schließlich keinen langen Weg: „Dann würde ich rübergehen und ihr das sagen.“

Von Janik Marx