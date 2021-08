Beim Shoppen, im Stadion oder am Bratwurstgrill: Hannovers Politik fordert mehr kreative Impfangebote  

Hannover

Egal ob im Einkaufszentrum, vor dem Fußballstadion oder an der Bratwurstbude. Um der schwächelnden Impfkampagne neuen Schwung zu verleihen, wollen immer mehr Kommunen den Impfstoff möglichst schnell und unkompliziert an ihre Bürger bringen. Mit mobilen Teams in sozial schwierigen Quartieren haben Region und Landeshauptstadt die ersten dezentralen Angebote bereits gemacht. Der Politik geht das aber noch nicht weit genug. Die Rufe nach neuen, kreativen Aktionen werden lauter.

Rund 65 Prozent aller Niedersachsen sind bislang mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Dennoch hat die Kampagne mittlerweile einen schwierigen Punkt erreicht, der Zulauf auch im Impfzentrum auf dem Messegelände merklich abgenommen. „Auf dem Weg zur Herdenimmunität darf es daher keine falsche Scheu vor kreativen und ungewöhnlichen Lösungen geben“, sagt daher Bernward Schlossarek, CDU-Fraktionsvorsitzender der Regionsversammlung. „Mit Impfungen etwa in Supermärkten, Einkaufszentren auf Partymeilen oder in Fußballstadien können viele Menschen erreicht werden, die von selbst oft keine Impfstelle aufsuchen würden.“ Schlossarek verweist auch auf den Erfolg der Bratwurstaktion im thüringischen Landkreis Sonneberg, die sogar Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) beim Kurznachrichtendienst Twitter als Paradebeispiel für „lebensnahe Angebote“ würdigte.

CDU-Fraktionsvorsitzender würde sich an den Bratwurstgrill stellen

Das „Wie“ würde beim Erreichen der Herdenimmunität eine untergeordnete Rolle spielen. „Ich weiß nur, dass wir möglichst schnell das Impftempo wieder erhöhen müssen, um vor der kalten Jahreszeit noch mindestens 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in der Region geimpft zu haben. Wenn eine Bratwurst die Bevölkerung spontan dazu animiert, sich impfen zu lassen, dann sollten wir auch diesen Weg probieren“, so der CDU-Politiker, der sich dafür „auch gern an den Grill stellen“ würde.

Auch die SPD sorgt sich um das nachlassende Impftempo, weshalb die Angebote für Jugendliche immer stärker in den Fokus geraten. Ihr Vorschlag: „Mobile Impfangebote an den regionseigenen Berufsschulen könnten ein Baustein sein, jungen Menschen den Zugang zum Impfen zu erleichtern“, sagt Regionsfraktions-Vorsitzende Silke Gardlo.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sozialdemokraten haben bei der Regionsverwaltung bereits angefragt, ob und wann ein solches Angebot umsetzbar wäre. Um keine Zeit zu verlieren und Schulleitungen sowie Eltern rechtzeitig einzubeziehen, könnten – so die Überlegung der Fraktion – die restlichen Sommerferien zur Vorbereitung genutzt werden.

Das lassen sich andere Städte einfallen

Bislang beschränken sich die dezentralen Impfangebote in der Region auf soziale Brennpunkte mit beengten Wohnsituationen. Bei einem Aktionstag in Hainholz in der vergangenen Woche kündigte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) immerhin an, man arbeite an neuen Konzepten um auch Impfunwillige zu erreichen und „Ängste und Hemmschwellen“ abzubauen. „Denkbar und auch recht wahrscheinlich sind durchaus Angebote an belebten Orten direkt in der City“, sagte am Montag Stadtsprecher Udo Möller.

Angebot direkt am Fußballstadion: Vor dem Heimspiel des 1. FC Magdeburg ließen sich mehr als 100 Menschen impfen. Quelle: dpa

Konkreter wurde die Verwaltung auf NP-Nachfrage noch nicht. Andere Städte haben es hingegen schon vorgemacht. „Shoppen, bummeln, impfen“ hieß es etwa bereits Mitte Juli in Göttingen bei einer Aktion mitten in der Altstadt. In Braunschweig war am Sonntag ein mobiles Team vor dem Heimspiel von Fußballdrittligist Eintracht Braunschweig im Einsatz. Tags zuvor konnten sich Fußballfans auch beim VfL Wolfsburg und beim 1. FC Magdeburg eine Spritze abholen. Und in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gab es das Vakzin direkt am Ostseestrand.

Von André Pichiri