Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) belegt in der Forschung einen Spitzenplatz. Das geht aus dem Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hervor. Mit 657.400 Euro pro Vollzeitprofessur an Fördersummen zwischen 2017 und 2019 belegt die MHH bundesweit den dritten Platz. Vor ihr liegen lediglich die Berliner Charité und die Ludwig-Maximilian-Universität in München.

Zwischen 2017 und 2019 gab es 87,9 Millionen Euro

„Auch die neue Auswertung der DFG zeigt, dass wir mit der konsequenten Weiterentwicklung unserer Schwerpunkte erfolgreich sind“, erklärt MHH-Präsident Professor Michael Manns. Von 2017 bis 2019 hat die Hochschule 87,9 Millionen Euro an Fördersummen erhalten. Mit dieser absoluten Summe liegt die MHH auf Platz fünf aller 38 medizinischen Universitäten in Deutschland.

Somit hat die MHH ihren Platz aus dem vergangenen DFG-Förderatlas 2018 behaupten können. Damals lag die Fördersumme bei 71 Millionen Euro. Im Förderatlas 2015 hatte die MHH noch den Spitzenplatz unter den medizinischen Fakultäten Deutschlands inne (Fördersumme 81,5 Millionen Euro).

Bundesweit 1,74 Milliarden Euro für Forschung

Die DFG bilanziert alle drei Jahre die Ausgaben für die öffentlich finanzierte Forschung. Im Zeitraum von 2017 bis 2019 wurden 1,74 Milliarden Euro bundesweit ausgegeben. Bei der MHH machen DFG-Mittel etwa ein Drittel der Forschungsförderung aus. In dem genannten Zeitraum haben die Wissenschaftler an der MHH rund 261 Millionen Euro an Drittmitteln eingeworben, teilte ein MHH-Sprecher mit.

Die Schwerpunkte der medizinischen Forschung in Hannover liegen in den Bereichen Infektion und Immunität, Transplantation und Regeneration sowie Biomedizintechnik und Implantate. In diesen Schwerpunkten arbeitet die MHH eng mit weiteren führenden Forschungseinrichtungen zusammen.

Von Thomas Nagel