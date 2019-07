Kirchhorst

Ein Weizenfeld bei Kirchhorst ist am Dienstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Zwei Drittel des Getreides verbrannten. In Höhe der Straße Schellhornfeld war das Feuer am späten Nachmittag ausgebrochen, als der Landwirt gerade mit dem Mähdrescher im Einsatz war. Vom Wind angetrieben, fraß sich das Feuer durch den trockenen Weizen parallel zur Autobahn 37. Die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz war am Dienstag nicht nur die gesamte Gemeindefeuerwehr Isernhagen. Von der Berufsfeuerwehr Hannover gab es Unterstützung, Diese entsandte ein Tanklöschfahrzeug mit 10.000 Litern Wasser an Bord. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Hilfe gab es zudem von weiteren Landwirten, die Brandschneisen durch das Feld zogen.

Feuerwehrfrau muss ins Krankenhaus

Das Wetter mit Temperaturen von bis zu 35 Grad, die Hitze der Flammen und die körperliche Anstrengung setzten zwei Feuerwehrleuten derart zu, dass sie im Rettungswagen versorgt werden mussten. Eine Feuerwehrfrau kam zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus.

Von Frank Walter