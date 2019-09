Bei der Gilde-Brauerei droht Ärger - wegen geplanter Aufspaltung

Hannover

Bei der Gilde Brauerei in der Südstadt braut sich was zusammen. Es geht um einen schon seit längerem schwelenden Tarifkonflikt und die Bezahlung der Mitarbeiter, den die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) und die Geschäftsführung der Gilde-Brauerei austragen. Dieser Konflikt hat jetzt scheinbar an Dynamik zugenommen, denn die NGG teilte am Mittwoch den Abbruch von Gesprächen bei der aktuellen Tarifrunde 2019 durch die Gilde-Geschäftsführung mit. Eine Fortsetzung der Tarifverhandlungen wurde frühestens im Laufe des kommenden Jahres in Aussicht gestellt, so Lena Melchert, die Geschäftsführerin der NGG-Region Hannover.

NGG : Es gibt ungerechte Arbeitsbedingungen bei der Gilde

Weiterer Vorwurf: Die Gilde-Geschäftsführung strebe eine Spaltung der Brauerei in vier Gesellschaften an. „Seit dem Erwerb der Gilde Brauerei durch die TCB Beteiligungsgesellschaft zum Jahreswechsel 2015/2016 entwickeln sich die Arbeitsbedingungen scherenhaft auseinander. Bei gleicher Tätigkeit erhalten Beschäftigte, die seit 2016 eingestellt wurden, jährlich durchschnittlich 15.000 Euro brutto weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die noch Ansprüche auf die vormals gültigen Tarifkonditionen haben“, so Melchert weiter.

Kein Stellenabbau – aber neue, eigenständige Einheiten?

Gilde-Chef Mike Gärtner, zugleich Mit-Geschäftsführer bei der TCB Beteiligungsgesellschaft, verneinte am Abend den Plan, die vier Gesellschaften gründen zu wollen. Er teilte jedoch mit: „Der Kernbereich der Brauerei, also die Bierherstellung, Qualitätskontrolle und die Technik etwa, bleibt in der Gilde Brauerei GmbH. Tätigkeitsfelder, die nicht unmittelbar mit dem Brauen verbunden sind, wie Logistik und Abfüllung werden künftig in drei eigenständigen Einheiten am Standort arbeiten.“ Hier gehe es um eine strukturelle Änderung, die nicht mit einem Mitarbeiterabbau verbunden seien. „Solche Strukturen sind auch in anderen Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung üblich, um spezialisiert und effizient arbeiten, beziehungsweise auch Leistungen an Dritte anbieten zu können.“

Gilde-Chef: „ Brauerei ist noch immer nicht kostendeckend“

Grundsätzliches Ziel sei es, effizienter zu werden und das Unternehmen für die Zukunft besser aufzustellen, so Mike Gärtner weiter. Denn: Die Brauerei schreibt nach seinen Schilderungen rote Zahlen. „Die Gilde hat bereits vor ihrer Übernahme nicht kostendeckend gearbeitet. Nach der Übernahme 2016 stellte sich die Situation im Rahmen der Bestandsaufnahme, etwa hinsichtlich des Zustandes verschiedener Anlagen, noch wesentlich schlechter dar“, führte der Gilde-Chef weiter aus. Seitdem habe man sehr viel investiert, in Technik, Schulungen, Prozesse und Mitarbeiter. „Wir haben die Mitarbeiterzahl am Standort fast verdoppelt. Der Absatz hat sich vervielfacht. Die Marke Gilde entwickelt sich weiterhin sehr gut mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten. Dennoch erwirtschaftet die Gilde Brauerei Verluste, und wir müssen weiter an der Restrukturierung arbeiten. Ein Schritt auf diesem Weg ist die jetzige Umstrukturierung.“

Gewerkschaft zweifelt wirtschaftliche Lage bei Gilde an

Dass die Gilde Brauerei noch immer wirtschaftlich defizitär ist, will die NGG nicht hinnehmen: „Innerhalb von drei Jahren hat sich der Bierabsatz mehr als verdreifacht, Tendenz weiter steigend. Die Produktivitätssteigerung ist offensichtlich. Hingegen nicht offensichtlich ist, wo Aufträge und Gewinne in der Konzernstruktur, in der sich die Gilde seit 2016 befindet, verbucht werden“, so Lena Melchert von der Gewerkschaft. Mike Gärtner betonte, dass die Tarifverhandlungen vor dem Hintergrund des Restrukturierungsprozesses und der defizitären Lage verschoben worden seien. „Wir müssen erst einmal die Basis schaffen, um verhandeln zu können. Dazu sind wir aber nach wie vor bereit. Momentan brauchen wir aber alle Zeit und Kraft, um die notwendigen Strukturänderungen vorzunehmen. Diese verhandeln wir derzeit mit dem dafür zuständigen Betriebsrat.“

Betriebsversammlung am Donnerstag – gibt es Zoff?

Am Donnerstag ist eine Betriebsversammlung bei der Gilde geplant, „bei der es heiß hergehen“ werde, „so viel ist sicher“, äußerte die NGG-Geschäftsführerin weiter.

