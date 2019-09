Hannover

Nach dieser Nacht in Hannover gibt es erst einmal ein riesiges Dankeschön an alle Feuerwehrleute, Polizisten, Bombenentschärfer, Helfer – flapsig könnte man auch ausrufen: „bombig gelaufen“. Mehr als 15.000 Bürger aus ihren Wohnungen zu holen, darunter offenbar auch sehr anstrengende, ist wahrlich kein Pappenstiel.

Umso schlimmer, dass es auch im vom Bildungsbürgertum geprägten Zooviertel dumme Menschen gibt, die ihrem Ego-Trip nachgehen müssen. Evakuierung? Passt gerade nicht, da bleibt man einfach daheim und pflegt notfalls mit der Polizei eine Debattenkultur der ganz eigenen Art. Und sorgt so dafür, dass sich die Maßnahmen hinziehen, dass die Nachbarn in der Sammelstelle oder anderswo noch länger warten müssen. Als hätte es noch nie eine Bombenentschärfung gegeben, als wüsste man nicht, dass diese Evakuierung der Sicherheit eines jeden Bürgers in dem Gebiet dient.

Auffällig war allerdings auch, dass viele Bürger am Abend von der Evakuierung überrascht wurden, obwohl sie bereits am Nachmittag angekündigt war. Im Zeitalter von Internet, Push-Nachrichten und Smartphones wirkt das merkwürdig. Ist man nur noch bei Instagram und Facebook und lebt ansonsten nachrichtenarm? Hört man kein Radio mehr?

Einmal mehr zeigt sich: Auch im sozialen Netzwerk kann man abgehängt werden – nämlich von der Wirklichkeit. Der nächste Bombenfund kommt bestimmt.

Von Petra Rückerl