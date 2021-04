Bei Öffnung: Stadt verlangt wieder Kita-Gebühren

Hannover

Für den Fall, dass die Stadt Hannover ihre Kindertagesstätten öffnet, sobald der Inzidienzwert dauerhaft unter 100 rutscht, will sie auch wieder Gebühren erheben. Dies allerdings nur für Krippen- und Hortkinder, da Kindergarten-Kinder in Niedersachsen von den Gebühren ja befreit sind.

Voraussetzung für die Öffnung ist allerdings ein Inzidenzwert von unter 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Da dies zurzeit in der Region Hannover noch nicht erreicht wird, ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kinderhorten weiterhin untersagt. Bisher hat die Stadt seit dem 1.Januar auf das Betreuungsentgelt einschließlich Essengeld verzichtet.

Gestaffelter Beitrag nach Anzahl der Öffnungstage

Nun will sie zur gestaffelten Beitragserhebung zurückkehren, wenn es die Inzidenz ermöglicht. Der Plan der Stadt sieht vor, dass bei einem vollen Monat der komplette Beitrag laut Vertrag zu zahlen ist. Kann die Stadt wegen schwankender Inzidenz mal über oder unter 100 nur den halben Monat öffnen, fällt auch nur der halbe Beitrag an. Sollte weniger als die Hälfte geöffnet sein, bleibt der Besuch kostenlos.

Der Jugendhilfeausschuss hat dies am Montag in seiner Sitzung abgesegnet. Genauso wie die Regelung, dass die Stadt die Kosten für die Corona-Tests übernimmt, den die Kita-Mitarbeiter zwei Mal wöchentlich machen müssen. Mehrkosten: 1,25 Millionen Euro. Die Hälfte trägt das Land Niedersachsen.

14.000 Tests pro Woche – Kita-Teststrategie gefordert

Die Stadt übernimmt auch die Testkosten für Kita-Mitarbeitende in Einrichtungen freier Trägerschaft sowie die Kosten im Ganztagsschulbetrieb, die das Land nicht trägt, hat der Jugendhilfeausschuss per Dringlichkeitsantrag der freien Träger beschlossen. Im Stadtgebiet gibt es 420 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft mit insgesamt etwa 6.700 Mitarbeitenden, dazu kommen noch 300 Personen in der Tagespflege. Da die freien Träger mit dem Aufbau von Testkapazitäten begonnen hätten, werde von einem wöchentlichen Aufkommen von bis zu 14.000 Tests ausgegangen, so die Stadt. Die Kosten pro Test sollen bei sechs Euro liegen.

Die Ampelgruppe hat zudem einen weiteren Dringlichkeitsantrag eingebracht, in dem sie vom Land über die Stadt Hannover eine handhabbare Teststrategie für Kita-Kinder, Kita-Mitarbeitende und für die Mitarbeiter der Kooperationspartner im Ganztagsschulbetrieb fordert.

Von Andreas Voigt