Behelfsklinik in Hannover schafft Kapazitäten: Kommen jetzt die Lockerungen?

Hannover

Theoretisch könnte die neue Behelfsklinik für Corona-Patienten mit ihren 460 Betten auf dem Messegelände nach Ostern den Betrieb aufnehmen. Doch das braucht sie bislang nicht. Denn aktuell sind die Krankenhäuser noch nicht überlastet. Derzeit werden 184 der 1389 bekannten Corona-Fälle (Stand Donnerstag) in Kliniken der Region behandelt.

Durch die ergriffenen Maßnahmen hat die Region Hannover Zeit gewonnen, die Kapazitäten des Gesundheitssystems auszubauen. Grund also die Corona-Beschränkungen jetzt zu lockern? Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) könnte sich das vorstellen, wenn die Menschen von sich aus Abstände einhalten und Kontakte minimieren. „Je mehr sie ihr Verhalten anpassen, desto weniger Pflichtmaßnahmen brauchen wir“, sagte Jagau am Samstag bei einer erneuten Besichtigung des Behelfskrankenhauses.

Bürger halten wegen Corona Distanz

Er selbst habe gerade bei einer Radtour nach Wunstorf beobachtet, wie sehr die Menschen in der Region inzwischen die Abstände einhalten. „Es war viel los, aber die Leute haben sich an die Regeln gehalten.“ Dies müsse auch so bleiben, wenn die Maßnahmen gelockert werden. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen.

In der Behelfsklinik können 300 Covid-Patienten behandelt werden. Quelle: Rainer Droese

Hendrik Hoppenstedt ( CDU), Staatsminister der Bundeskanzlerin Angela Merkel, schaute sich ebenfalls die Behelfsklinik an und war beeindruckt. „Unser Ziel ist es, dass niemand an Corona in Deutschland sterben muss, weil er keine medizinische Versorgung erhalten hat“, sagt der Burgwedler. Auch er habe wahrgenommen, wie diszipliniert sich die Bürger inzwischen an die Regeln halten.

Apps können helfen, Virus einzudämmen

Am Mittwoch will die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder auch über Lockerungen sprechen. Welche Beschränkungen fallen könnten, wollte Hoppenstedt nicht sagen. „Es wird nur eine schrittweise Anpassungen geben, da sonst die Zahl der Infizierten wieder ansteigen würde. Wir werden noch lange mit den Beschränkungen leben müssen.“

Beim Kampf gegen Corona spielten auch Smartphone-Apps eine zunehmend wichtigere Rolle, so Hoppenstedt. Wenn es gelinge sie einzusetzen, um Kontaktpersonen von Infizierten schneller zu informieren, könne dies die Ausbreitung des Virus auch in Zeiten der Lockerung eindämmen.

Martin Memming und Axel Haverich im Behelfskrankenhaus. Quelle: Samantha Franson

Martin Memming, der die Behelfsklinik auf dem Messegelände leitet, blickt optimistisch in die Zukunft. Es sei gut, dass über Lockerungsschritte nachgedacht werde. „Aber wir dürfen die Älteren, die jetzt in den Pflegeheimen nicht mal Besuch empfangen dürfen, dabei nicht ausschließen“, sagt der frühere Ärztliche Direktor des Klinikums in Gehrden.

Amtsarzt Mustafa Yilmaz, der das Gesundheitsamt der Region Hannover leitet, hatte im NP-Interview vor zu unvorsichtigen Lockerungen gewarnt: „Die Lage kann sehr schnell kippen. Das ist ein schmaler Grad.“ Wenn dürften die Maßnahmen nur schrittweise zurückgenommen werden.

Von Sascha Priesemann