Begeisterte für MINT-Fächer gesucht: Bundesbildungsministerin wirbt für Hannovers Maker Faire

Hannover

Als Messe zum Staunen und Anfassen ist die Maker Faire seit Jahren ein Erfolg. Diesmal findet sie erstmals digital statt. Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, wirbt per Videobotschaft um Teilnahme an dem Hannover-Event. Deutschland als Innovationsland braucht Begeisterte für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und hier seien Maker (Hersteller) wichtige Partner.

Karliczek ist Schirmherrin für die Veranstaltung. Ein Highlight ist für die Ministerin die Girly Robot Challenge, bei der Mädchen in Zweierteams ohne Vorkenntnisse lernen, digitale Roboter zu programmieren, damit diese eine Reihe von Aufgaben lösen. „Das Angebot hat den Nerv getroffen“, berichtet Daniel Rohlfing, Leiter der Maker Faire. „Die Nachfrage war riesig. Statt der erwarteten 20 Teams haben sich 100 Teams für die Challenge beworben.“

Lichtkünstler baut Discokugel

Spannend ist auch die Wette zur Maker Faire. Der hannoversche Lichtkünstler Franz Betz will in fünf Stunden eine übergroße Discokugel aus 1500 CDs bauen. Das Maker Faire-Team sagt, das schaffe er.

Darüber hinaus präsentiert sich die Tetsuji Katsuda Robot Band aus Japan. Die fünf humanoiden Roboter spielen nicht nur verschiedene Musikinstrumente, sondern singen dazu. Ozobot meets Lightart von der Klax Schule Berlin zeigt, wie mit Robotern und ersten Codingskills einzigartige Kunstwerke erschaffen werden. Mit dem Code die Welt verbessern: Jugend hackt gibt Einblicke in ihr Programm, das junge Menschen animieren soll, ihre technischen Fähigkeiten auszuprobieren. Lukas Plümper stellt den World Robot Olympiad Deutschland vor, ein internationaler Roboter Wettbewerb für Kinder und Jugendliche von sechs bis 19 Jahren.

Vortragsrunden und Entertainment

Hans-Martin Hilbig und seine Kollegen berichten in acht spannenden Vorträgen über neueste MINT Technik-Projekte mit Python. Der Verein Fair IT yourself setzt sich zum Ziel, das Thema faire Elektronik zu verbreiten. Der Verein unterstützt Projekte und Unternehmen bei der Produktion nachhaltiger und fairer Elektronik.

Die Besucherinnen und Besucher können rund 90 Ausstellende und ihre spannenden Projekte und Produkte kennenlernen und sich auf eine bunte Entertainmentshow und interessante Talkrunden freuen. Die Registrierung ist kostenlos und kurzfristig möglich.

Von Vera König