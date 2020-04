Beerdigungen in Zeiten von Corona: „Für Familien doppelt traurig“

Hannover

Timo Heese hat wenige Tage vor Beginn der Corona-Krise völlig überraschend seine Mutter verloren. „Sie ist mit 71 Jahren in einem Krankenhaus in Goslar verstorben, ich hatte in Hannover eine größere Trauerfeier geplant“, sagt der 47-jährige Erzieher und E-Jugend-Fußballtrainer des SV Arminia: „Die fiel in die Corona-Krise und musste abgesagt werden. Am Ende habe ich bei der Urnenbeisetzung alleine um sie getrauert. Das war hart, das war richtig hart.“

Timo Heese ist kein Einzelfall – denn die Kontaktbeschränkungen gelten eben auch in den schwersten Stunden. „Für die Familien ist es derzeit doppelt traurig“, sagt Michael Böker, „zu der Trauer um den geliebten Angehörigen kommt noch die Gewissheit, dass die Trauerfeier nicht so ablaufen kann, wie man sie sich wünscht und wie es dem Verstorbenem gerecht würde.“ Böker führt ein Bestattungsunternehmen mit sechs Angestellten in Ricklingen – und er muss vermitteln, was in der Corona-Krise derzeit alles nicht geht: keine Trauerfeier drinnen, alle Kapellen wurden von der Landeshauptstadt Hannover gesperrt.

Nicht mehr als zehn Anwesende, das Trauergespräch möglichst telefonisch, sonst im Höchstfall mit zwei Angehörigen. Es müssen Namenslisten geführt, Sicherheitsabstände eingehalten werden, Personen aus Risikogruppen dürfen nicht dabei sein. „Wir können den Verstorbenen nicht mehr waschen und anziehen, alles muss draußen stattfinden und schnell gehen, dass zu erfahren, ist für die Trauernden nach der Todesnachricht der zweite schwere Schlag“, sagt Sven Cordes, in dritter Generation Bestatter mit Standorten in Empelde und am Lindener Markt: „Wir können nur ein Bruchteil unserer Leistungen anbieten.“

80 Prozent Urnenbestattung

So steht der Sarg jetzt meist noch im Leichenwagen oder schon auf dem Grab, ein Pfarrer oder freier Redner spricht maximal zehn Minuten vor maximal zehn Menschen, Musik kommt, wenn überhaupt, aus einer Aktiv-Box, Orgelbegleitung wird bei Youtube heruntergeladen. „Derzeit entscheiden sich in der Stadt Hannover 80 Prozent für eine Urnenbestattung, mit der können wir bis nach dem Ende der Corona-Krise warten“, weiß der 36-jährige Cordes, der die Politik bittet, „unsere Branche endlich als systemrelevant anzuerkennen. Auch wir brauchen Schutzkleidung und Masken.“ Sogar von einem Verstorbenen kann noch Gefahr ausgehen, „wir wissen ja nicht, ob der Verstorbene infiziert war“, sagt Oliver Menges, Geschäftsführer des 170 Jahre bestehenden Babst Bestattungshaus: „Wir müssen sehr vorsichtig sein und haben uns so aufgeteilt, dass der Betrieb nicht schließen muss, auch wenn einer in Quarantäne geht.“

Vor allem Empathie und viel Verständnis für die Trauernden sei gerade gefragt, „die Situation ist für alle jetzt schwerer als ohnehin schon“. Menges hat vorsorglich mehr Särge als sonst bestellt: „Die Virologen sagen ja, dass wir erst am Anfang der Pandemie sind. Keiner weiß, wie schlimm es noch wird.“

Von Christoph Dannowski