Schießtraining mit Personenschützern, Aufklärung am Übungstatort: Beim Besuch in der hannoverschen Kaserne ließ sich die Verteidigungsministerin die Ausbildung an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst vorführen. Sie zeigte sich beeindruckt, sah aber auch Verbesserungsbedarf.

Besuch an der Basis: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne in Hannover. Quelle: Kai-Axel Doepke