Bedürftige freuen sich über heiße Getränke und warme Mützen

Die Corona-Pandemie wirft ihren Schatten auch über die Vorweihnachtszeit. Das alljährliche Nikolauscafé für Bedürftige musste die Neustädter Hof- und Stadtkirchengemeinde in diesem Jahr schweren Herzens absagen. Einen Weg, ihren häufig obdachlosen Besuchern eine kleine Freude zu bereiten, haben die ehrenamtlichen Helfer am Sonnabend aber trotzdem gefunden. Warme Handschuhe, heiße Getränke und leckere Kekse verteilten sie stattdessen zum Mitnehmen vor der Kirche.

Ihre roten Nikolausmützen trugen die Helferinnen um Renate Mauritz aus dem Kirchenvorstand völlig zu Recht. Geschenke hatten sie schließlich reichlich dabei. Die Bedürftigen, meist Stammbesucher der ökumenischen Essensausgabe, konnten sich nicht nur mit heißem Kakao oder alkoholfreiem Punsch aufwärmen. Dank der Strickgruppe der Gemeinde türmte sich auf den Tischen auch eine große Auswahl an dicken Schals, Mützen und Handschuhen auf. „Dafür sind wir sehr dankbar“, lobte Renate Mauritz vom Kirchenvorstand die fleißigen Stricker.

Selbstgebackene Kekse füllen über 100 Tüten

Mit anderen Menschen zusammenzukommen sei aktuell wegen Corona für viele nicht so einfach möglich. Gerade für Bedürftige sei die Situation schwierig. „Daher war es uns wichtig, für unser Nikolauscafé zumindest einen kleinen Ersatz zu schaffen“, sagte Mauritz. Selbstgebackene Weihnachtskekse durften dabei natürlich nicht fehlen. Und auch da konnte sich die Kirchengemeinde wieder auf ihre fleißige Mitglieder verlassen. Über 100 Tüten lagen zum Verschenken bereit, von denen am Ende der Veranstaltung allerdings einige übrig blieben. Mauritz will die Kekse nun an andere Hilfseinrichtungen weiterverschenken. „Dann kommen auch die hoffentlich noch bei Menschen an, die sich darüber freuen“, so die Kirchenvorsteherin.

