Wenn alles glattgegangen wäre auf der Baustelle, wären die ersten Tests längst über die Bühne gegangen. Im Frühjahr sollte der offizielle Start für die Leinewelle folgen. Doch der Zeitplan für das Surfprojekt ist erneut durcheinandergeraten. Schuld ist das Hochwasser im Februar. „Wir geben keine Prognosen mehr ab“, sagt Heiko Heybey, der Vorsitzende des Trägervereins des Projektes. Aktuell ist unklar, ob die Surferwelle noch im Sommer in Betrieb gehen wird.

Aufgrund starker Niederschläge war der Pegel der Leine im Februar kontinuierlich angestiegen und erreichte schließlich die Meldestufe 3. Das hatte Folgen für die Leinewellenbaustelle. Für das Vorhaben hatten der Leinewellenverein von der Region Hannover die Genehmigung bekommen, den Fluss oberhalb des Wehrs am Landtag aufzustauen, um den Durchfluss der Leine an dieser Stelle deutlich zu reduzieren. Das allerdings war mit der Auflage verbunden, bei Hochwasser die dafür verwendeten Sandsäcke aus dem Weg zu räumen, um dem Fluss mehr Raum zu geben.

Nach Hochwasser: Langes Warten auf Rückkehr der Baufirmen

Das funktionierte auch reibungslos. Und auch der Pegel der Leine sank bald darauf wieder. Dennoch dauerte es Wochen, bis die Arbeiten wieder starten konnten. Erst vor wenigen Tagen endete der Leinewellenbaustopp. „Das hat uns rund vier Wochen gekostet“, berichtet Heybey. Grund für die Verzögerungen war, dass die Firmen auf der Baustelle Gerät und Mitarbeiter abzogen, weil sie parallel genügend andere Aufträge hatten. Es habe gedauert, bis diese wieder die Arbeit an der Leinewelle aufnehmen konnten.

Nicht der erste Rückschlag für das Surfprojekt. Bereits im vergangenen Jahr hatte es einen achtwöchigen Baustopp gegeben, weil sich die Spundwände im Bereich der Baustelle nicht tief genug in den Untergrund rammen ließen. Dadurch musste die Statik für diese neu berechnet werden. Das war auch mit Mehrkosten verbunden. Der Trägerverein musste auf eine mit der Sparkasse vereinbarte Kreditoption zurückgreifen. Die 1,2 Millionen Euro, die dieser bei Spendern und Sponsoren eingeworben hatte, reichten nicht mehr aus.

Surfwelle in Nürnberg geht am 25. März an den Start

Trotz der Verzögerungen bleibt Initiator Heybey gelassen. „Das ganze Projekt dauert jetzt schon acht Jahre. Da kommt es auf ein paar Wochen mehr auch nicht mehr an“, sagt er. Mit erneut erheblichen Mehrkosten sei trotz der Verzögerung durch das Hochwasser nicht zu rechnen. „Zum Glück haben wir die Technik für die Surfwelle schon gekauft. Sie liegt bereits auf Lager“, berichtet Heybey.

Eigentlich wollten die Macher in Hannover vor der baugleichen Welle in Nürnberg an den Start gehen. Nun haben aber doch die Franken die Nase vorn. Die Dauerwelle Nürnberg soll nach erfolgreichen Tests am 25. März offiziell eröffnet werden. Auch ein Team aus Hannover wird bei der Feier am Freitag dabei sein. „Dass die Nürnberger Welle schon fertig ist, hat für uns den Vorteil, dass wir schon vor der Eröffnung der Leinewelle Mitglieder an der Technik schulen können“, erklärt Heybey.

Zumindest die Stadt weiß den Verzögerungen in Hannover auch Gutes abzugewinnen. Sie will den für den Bau der Surfwelle gedrosselten Durchfluss der Leine für ein eigenes Vorhaben nutzen. Voraussichtlich im Mai will sie mit der Sanierung der Fußgängerbrücke beginnen, die den Platz der Göttinger Sieben mit der gegenüberliegenden Seite des Flusses verbindet. Die Politik hat bereits grünes Licht für das 700.000 Euro teure Vorhaben gegeben, für das die Stadt rund vier Monate eingeplant hat. Es sei beabsichtigt, die Sanierung von Beton und Sandsteinen im Bereich des Wassers „bis zur Eröffnung der Leinewelle abzuschließen“, kündigt sie an.

Von Christian Bohnenkamp