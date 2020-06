Bauverwaltung: CDU kritisiert „Digitalisierung im Schneckentempo“

Hannover

Zehn Jahre soll es dauern, bis rund 100.000 Akten aus Hannovers Bauverwaltung eingescannt und elektronisch verfügbar sind. Der CDU im Rat geht das nicht schnell genug. „Das ist Digitalisierung im Schneckentempo“, kritisiert Felix Semper, der baupolitische Sprecher der Fraktion. Er hält die Pläne der Stadt für „nicht sehr ambitioniert“. Sie zeigten, welch geringe Bedeutung die Verwaltung der Digitalisierung beimesse.

Die CDU hatte am Mittwoch im Bauausschuss die Abstimmung über das Vorhaben vertagt, dessen Kosten die Stadt auf rund 2,8 Millionen Euro schätzt. Sie benötigt die Zustimmung der Politik, um per Ausschreibung ein geeignetes Unternehmen für das Projekt zu finden, das den riesigen Aktenberg einscannen soll.

CDU fordert Digitalisierung in der Hälfte der Zeit

Die Christdemokraten wollen im nächsten Bauausschuss einen Antrag vorlegen, in dem sie fordern werden, dass die Digitalisierung der Akten bereits binnen fünf Jahren abgeschlossen werden soll. „Wenn man sich das Tempo der Digitalisierung anschaut, sind zehn Jahre Lichtjahre. In fünf Jahren gibt es vielleicht schon Methoden, mit denen das alles dreimal so schnell geht“, sagt Semper.

Andere Städte hätten gezeigt, dass das in einem deutlich kürzeren Zeitraum gehe. „Die Bauverwaltung in Paderborn hat beispielsweise 130.000 Akten in vier Jahren einscannen lassen“, so der CDU-Mann.

Stadt will Zugriff auf benötigte Akten binnen 48 Stunden

Semper geht davon aus, dass die Verwaltung so einen langen Zeitraum gewählt hat, um auch die Kosten dafür über viele Jahre zu strecken. Aus Sicht der CDU ist das Vorhaben allerdings zu wichtig, um es auf die lange Bank zu schieben. „Die Stadt sollte die nötigen Mittel für eine schnelle Umsetzung freimachen. Unter dem Strich wird es dadurch nicht teurer“, so Semper.

Die Stadt hingegen hält den Zeitraum von zehn Jahren auch deshalb für vertretbar, weil Akten, die auch tatsächlich benötigt werden, binnen 48 Stunden von dem beauftragten Unternehmen eingescannt und zur Verfügung gestellt werden sollen. Dazu soll es vertraglich verpflichtet werden. Im Herbst soll es losgehen, zunächst mit den Akten aus dem Bereich Wohnungsbau, in dem bald auch digitale Bauanträge möglich werden sollen.

