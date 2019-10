Baustellenchaos in Ricklingen: Aufstand im Bezirksrat

Hannover

Höhnische Bravo-Rufe, sarkastisches Lachen, ironischer Applaus. Die Stimmung im Mühlenberger Stadtteilzentrum Weiße Rose ist geladen. Etwa 100 Anwohner aus Ricklingen und Wettbergen sind gekommen, um endlich Lösungen zu bekommen für das Baustellenwirrwarr, das den morgendlichen und abendlichen Arbeitsweg in die Länge zieht. Aufgrund der für viele untragbaren Situation hat der Bezirksrat eigens eine außerplanmäßige Sitzung anberaumt. Doch bereits kurz nach deren Beginn steht sie schon wieder vor dem Aus.

„Wir haben ein Problem“, verkündet Sitzungsleiter Michael Dette. Da nur die Hälfte der Ortsratsmitglieder anwesend sind, kann die Sitzung womöglich gar nicht stattfinden. Als ein Verwaltungsmitarbeiter mit Verweis auf die Geschäftsordnung dies bestätigt, schlägt die Stimmung im Saal vollends um. „Unverschämtheit“ und laute „Buh“-Rufe sind zu hören.

OB-Vertreterin entschärft die Situation

Denn nicht nur mit der Verkehrssituation im baustellengeplagten Südwesten der Stadt waren die rund 100 anwesenden Bürger nicht einverstanden. Auch von der Verwaltung fühlten sie sich in ihren Nöten nicht ernst genommen. In der vorigen Bezirksratssitzung waren Vertreter des Bauamts gar nicht erst erschienen. Und das, obwohl sich in Wettbergen und Ricklingen bereits eine Bürgerinitiative gegründet hat, tausende Unterschriften gegen das Baustellenchaos gesammelt wurden. Am Donnerstagabend wollte die Verwaltung nun eigentlich Vertrauen wieder gut machen. Nicht nur Tiefbauamtsleiter Andreas Bode, sondern auch OB-Vertreterin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) hatten sich extra nach Mühlenberg aufgemacht. Und jetzt sollte das alles umsonst sein? Die Menge kochte.

Während sich Verwaltung und Politik recht ratlos ansahen, ergriff OB-Vertreterin Tegtmeyer-Dette kurz entschlossen zum Mikrofon. Den Bürgern sei doch egal, ob dies eine ordentliche Sitzung werde, so die Verwaltungschefin. „Ihre Fragen können wir ja trotzdem beantworten“, sagte sie unter Applaus.

Wenig Mitgefühl im Bauamt

Bei dem betont ruhigen Tiefbauamtsleiter Bode traf dies jedoch auf wenig Mitgefühl. Er habe eine zeitliche Verzögerung für den Verkehr von lediglich zehn bis fünfzehn Minuten festgestellt, äußert er unter heftigem Widerspruch von CDU-Mann Erdem Winnicki. Zudem sei „die einzige Baustelle, die mit der Sperrung in der Rehre kollidiert, die Göttinger Chaussee“, ließ er wissen. „Landwehrkreisel und Schnellweg bedienen anderen Verkehre.“

Eine Aufhebung der aktuellen Vollsperrung an der Rehre stellte Bode nicht in Aussicht. Allerdings sei eine einseitige Sperrung beim zweiten Bauabschnitt, der im Sommer 2020 folgt, denkbar. „Dann dauert die Bauphase allerdings entsprechend länger.“

Grüner Hagen : Sperren können wieder weg

Zweiter Streitpunkt: die Verkehrsberuhigung im Grünen Hagen. Über sie gehen die Meinungen des Bauamts und vieler Anwohner deutlich auseinander. Von herumirrenden Autos, die sich an den Diagonalsperrungen vorbei durch die kleinen Gassen schieben, wisse Bode nichts. Nach Erhebungen sei dort nur Schleichverkehr in „nicht nennenswerter Zahl“ vorhanden. Zumal der Wunsch nach Verkehrsberuhigung ursprünglich aus dem Bezirksrat kam. Es gab „einen Riesenaufschrei“ nach der ersten Sperrung an der Rehre, weil viele Autofahrer nun über den Grünen Hagen auswichen, erinnerte der Amtsleiter.

In den vergangenen Wochen hatten bereits viele Bezirksratspolitiker ihre Meinung über den Grünen Hagen revidiert und fordern nun die Aufhebung der Sperrungen. Dem wolle man sich gerne fügen, so Bode. „Wenn der Bezirksrat dies in der nächsten Sitzung beschließt, werden wir das auch umsetzen“, verspricht er. „Allerdings verzichten wird dann endgültig auf weitere Maßnahmen – auch wenn das vielleicht krass klingt.“

Anwohner wollen Kompromiss-Lösung selbst erarbeiten

Die Äußerung Bodes kam nicht von ungefähr, denn auch viele Bewohner des Bereichs „Am Grünen Hagen“ wollen die Verkehrsberuhigung eigentlich behalten. Auch am Donnerstag untermauerten dies einige Redner. Der Verkehr vor der Verpollerung sei unhaltbar gewesen, vor allem für Radfahrer und Schulkinder. „Viele von uns sind sehr, sehr zufrieden, wie es jetzt ist“, so eine Anwohnerin.

Vor der nächsten Bezirksratssitzung am 7. November wollen sich deshalb Aktivisten der Bürgerinitiative aus Wettbergen mit Anwohnern des Grünen Hagen um einen alternativen Kompromiss bemühen. Auf eine „kreative Lösung“ des Konflikts durch die Verwaltung hatten sie am Donnerstag zumindest vergeblich gehofft.

