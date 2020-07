Baustellendieb gefasst: 24-Jähriger wollte gestohlene Werkzeuge verkaufen

Hannover

Mehrere Werkzeuge wollte ein 24-Jähriger am Mittwochmorgen in der Innenstadt an Passanten verkaufen. Bei der Ware handelte es sich allerdings um mutmaßliches Diebesgut aus einem Baustellencontainer. Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei den Mann fest.

Gegen 8 Uhr informierte ein 48-Jähriger die Polizei. Nachdem ein 24-Jähriger ihn mitten auf dem Andreas-Hermes-Platz ( Oststadt) angesprochen und mehrere Werkzeuge zum Verkauf angeboten hatte, war er misstrauisch geworden. Bei der Ware handelte es sich um einen Kärcher-Hochdruckreiniger und einen Bohrmaschinenkoffer.

Baucontainer aufgebrochen

„Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Werkzeuge kurz zuvor aus einem Baucontainer in der Baringstraße gestohlen wurden“, teilte Polizeisprecher Michael Bertram mit. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl in der Baringstraße geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mitte unter Telefon 0511/1092820 zu melden.

