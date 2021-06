Baustart für Hannovers Leinewelle: „Ans Aufgeben haben wir nie gedacht“

Hannover

Heiko Heybey (49) ist einer der Initiatoren der Leinewelle und Vorsitzender des Vereins, der das Surfprojekt auf den Weg gebracht. Am Freitag ist die Grundsteinlegung für das Vorhaben. Die NP sprach mit dem Gastronomen, der in Hannover zwei Spandau-Restaurants und das Strandleben an der Ihme betreibt.

2013 haben Sie und Ihre Mitstreiter die Idee der Leinewelle der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Freitag wird jetzt der erste Spatenstich am Hohen Ufer gesetzt. Hätten Sie damals gedacht, dass so ein langer Weg vor Ihnen liegen würde?

Wir waren damals ziemlich optimistisch und unerfahren. Wenn es lange dauert, dauert es drei Jahre, dachten wir. Oberbürgermeister Stefan Schostok hat uns allerdings gleich gesagt, dass wir bei einem wasserrechtlichen Verfahren mit sieben Jahren rechnen müssten. Darüber haben wir gelacht. Am Ende sind es acht Jahre geworden.

„Die Rückendeckung von Verwaltung und Politik war immer da“

Gab es Momente, wo Sie hinwerfen wollten oder das Projekt auf der Kippe stand?

Höhen und Tiefen gab es immer wieder. Aber ans Aufgeben haben wir nie gedacht. Wenn es Schwierigkeiten gab, haben wir konstruktive Kritik bekommen. Die Rückendeckung von Verwaltung und Politik war immer da. Wir hatten deshalb nie das Gefühl, dass die Leinewelle komplett scheitern könnte. Wir würden auch fast alles wieder genau so machen. Nur im Konflikt mit den Anglern würden wir sicher etwas anders agieren. Wir haben zwar vor Gericht mehrfach Recht bekommen. Aber wenn wir früher auf ein konstruktives Miteinander gesetzt hätten, hätten wir sicherlich viel Zeit gespart.

Wann werden die ersten Surfer auf Hannovers Leinewelle reiten?

Das wird ziemlich eindeutig schon im Herbst oder Winter passieren. Zunächst einmal wird es jedoch nur ein Testsurfen von erfahrenen Vereinsmitgliedern geben. Wir müssen erst einmal die Funktionen der Welle einstellen und programmieren. Es werden ja drei hydraulische Elemente installiert, die wir je nach Können der Surfer und Wasserstand steuern können. Wir werden auch Vereinsmitglieder ausbilden müssen, die die Welle bedienen können. Die offizielle Eröffnung und Surfen für Jedermann wird es dann im Frühjahr 2022 geben.

Macher der Leinewelle rechnen mit bis zu 1000 Surfern

Wie groß schätzen Sie das Surferpotenzial in der Region ein?

Wir sind nicht München, wo es rund 2000 bis 3000 Eisbach-Surfer gibt. Aber wir haben hier durch das Steinhuder Meer und einige Wakeboardanlagen im Umkreis eine hohe Wassersportaffinität. Wir sehen deshalb ein Potenzial für rund 1000 Surfer aus der Region. Es werden allerdings sicher auch Leute von weiter weg anreisen, auch Surfer aus München werden unsere Welle ausprobieren wollen. Da stellen wir schon jetzt fest, dass es Interesse gibt.

Mit welchen Effekten rechnen Sie über das rein sportliche hinaus?

Die Leinewelle wird Hannover atmosphärisch verändern. Das wird eine Lockerheit in die Stadt bringen – allein, wenn ich mir Bilder vorstelle, wie Leute, die mit der Bahn angereist sind, mit dem Board unter dem Arm durch die Innenstadt laufen. Ich glaube auch, dass wir so ein Gefühl brauchen, um Veränderungen in der City anzustoßen. Das ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt für die Umsetzung unseres Projektes. Wir kommen gerade aus einer Krise, jetzt geht es in die Zukunft. Die Leinewelle passt auch zu dem Thema, mehr Lebensqualität in die Stadt zu bringen. Vielleicht können wir da auch einen Impuls geben und Mut machen, auch mal verrückte Ideen zu verwirklichen. Ich hoffe auf noch viel mehr solcher Ideen.

Projekt muss komplett ohne Fördergeld auskommen

Am Freitag kommen Oberbürgermeister Belit Onay, Regionspräsident Hauke Jagau und viele Politiker zum ersten Spatenstich. Doch obwohl Hannover sicherlich – auch touristisch – von der Leinewelle profitieren wird, gibt es null finanzielle Unterstützung von Stadt und Region. Hatten Sie sich da nicht mehr erhofft?

Als wir das Projekt angestoßen haben, wurde uns von der Politik und Verwaltung ganz klar signalisiert, dass sie das finanziell nicht unterstützen können. Die Kassen waren leer, viele Flüchtlinge mussten untergebracht werden. Da gab es andere Prioritäten. Immerhin hat uns die Stadt das Grundstück unentgeltlich überlassen. Wenn wir das Projekt heute beginnen würden, könnten wir das sicher anders angehen. Es gibt mittlerweile riesige Fördertöpfe, aus denen solche Projekte unterstützt werden können, die zur Belebung von Innenstädten beitragen. Da hätte die Leinewelle genau reingepasst. Aber weil wir schon mitten drin sind im Projekt, können wir nicht nachträglich auf dieses Fördergeld zurückgreifen. Wir bekommen das aber dank zahlreicher Spenden, Sponsoren und kleiner Unterstützer auch ohne diese Hilfen hin.

Zuletzt sind die kalkulierten Baukosten für die Leinewelle von 1,2 auf 1,4 Millionen Euro gestiegen – und die Preise am Markt klettern immer weiter. Wird das Geld wirklich reichen?

Den größten Anteil an der Kosten macht die hydraulische Anlage aus. Die kostet 600.000 Euro und wird von der Firma Dreamwave zum Fixpreis angeboten. Was die übrigen Kosten angeht: Da haben wir auch noch etwas Puffer eingeplant. Und wenn es doch etwas mehr wird, bekommen wir das angesichts so viel Unterstützung auch noch hin. Wir haben immer solide kalkuliert.

50 bis 100 Ehrenamtliche werden für den Betrieb gesucht

Wie konkret wird der Betrieb der Leinewelle ablaufen?

Die Technik ist unterirdisch installiert. Morgens wird automatisch das Wasser gestaut, damit die Welle überhaupt möglich ist, abends wird es wieder abgelassen. Wenn jemand Surfen will, brauchen wir eine Aufsicht, die die Welle bedienen kann. Wir wollen deshalb 50 bis 100 ehrenamtliche Wavemaster ausbilden, die dazu in der Lage sind. Die Steuerung läuft über das Smartphone. Jedes Vereinsmitglied kann sich ausbilden lassen.

Zu welchen Zeiten wird das Surfen möglich sind?

Das Gute ist, dass die Wavemaster nicht zuschauen müssen, sondern selbst surfen können. Sie sind dadurch in der Nutzung extrem flexibel, weil sie nicht auf andere angewiesen sind. Wer als Wavemaster zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht, trägt das in einen digitalen Kalender ein. Das können dann auch alle anderen sehen. Grundsätzlich wird Surfen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang möglich sein. Es wird allerdings auch feste Zeiten geben, die der Verein anbietet, außerdem für Kurse und den Hochschulsport.

Nach Gerichtsstreit jetzt gute Zusammenarbeit mit den Anglern

Wie werden die Kosten des laufenden Betriebs finanziert?

Die sind gar nicht so furchtbar hoch. Wir rechnen mit 78.000 Euro im Jahr. Wenn wir es schaffen, 300 Vereinsmitglieder zu gewinnen, bekommen wir bei einem Monatsbeitrag von 20 Euro schon eine Kostendeckung hin. Da hätten wir sogar noch ein bisschen etwas übrig, um uns ein Vereinsheim einzurichten oder einen Kredit abzuzahlen, wenn das nötig sein sollte. Wenn es mehr Mitglieder werden, können wir sogar den Vereinsbeitrag senken.

Und die Fische werden nicht unter der Leinewelle leiden?

Das haben wir mit Gutachten belegt. Das ist ja auch vor Gericht bestätigt worden. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit dem Fischereiverein Hannover und dem Anglerverband Niedersachsen zusammen. Die achten darauf, dass die Fische keinen Schaden erleiden. Da gibt es mittlerweile ein richtig gutes Miteinander.

Von Christian Bohnenkamp