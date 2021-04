Baurechts-Verstoß? Stadt Hannover soll Schottergarten wieder entfernen

Hannover

Der Schottergarten in Kleefeld, der angeblich gar keiner sein soll, sorgt für Verärgerung in der Politik. Nachdem bereits die CDU der Stadt „Doppelmoral“ vorgeworfen hatte, weil sie den Bürgern Schottergärten verbietet und nun ihre eigene Versorgungskasse (ZVK) selbst einen angelegt hat, fordert das Ampel-Bündnis eine Umgestaltung der Flächen an der Lathusenstraße.

Die ZVK hatte behauptet, dass es sich bei den geschotterten Flächen rund um den Neubaukomplex nicht um einen Schottergarten handele, sondern „um notwendige Regenwasserversickerungsmulden“. Auch die Stadt sah keinen Verstoß gegen das Baurecht, obwohl Schottergärten in Niedersachsen seit 2012 verboten sind. Sie gab der ZVK Rückendeckung. Es handele sich um „eine erforderliche Einrichtung zur Grundstücksentwässerung“, teilte die Verwaltung mit.

Grüne: Schottergarten „in der Außenwirkung fatal“

Bei Elisabeth Clausen-Muradian, baupolitische Sprecherin der Grünen im Rat, stößt das auf großes Unverständnis. „Für mich ist ein Schottergarten ein Schottergarten“, sagt sie. Dass eine stadteigene Einrichtung einen solchen Garten angelegt habe, sei „in der Außenwirkung fatal“. Schon jetzt habe es die Stadt schwer, die Bürger dazu zu bewegen, auf Schottergärten zu verzichten. „Eigentlich müsste sie ja sogar ordnungsrechtlich dagegen vorgehen“, sagt Clausen-Muradian. Deshalb sei es „absolut unmöglich, wenn solche Anlagen vor städtischen Gebäuden zu sehen sind“. Für sie steht fest: In der Lathusenstraße müsse „eine andere Lösung gefunden werden“.

Clausen-Muradian will auch nicht das Argument der Versorgungskasse gelten lassen, dass die eingesetzten Pflanzen schon bald den Schotter überdecken würden. „Dann ist darunter aber immer noch Schotter, wo eigentlich keiner sein müsste“, ärgert sie sich.

Das sieht auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich so. „Das muss umgestaltet werden“, fordert er. Die ZVK sei „Teil der Stadt“. Deshalb müsse sie auch „mit gutem Beispiel vorangehen“. Das Argument, dass die Schotterfläche zur Versickerung des Wassers benötigt werde, hält Kelich für „absoluten Unsinn“. Zudem gebe es Möglichkeiten, Beete so zu bepflanzen, dass diese kaum Arbeit machen, „zum Beispiel mit dicht gesetzten Stauden. Dann muss man nicht ständig Unkraut zupfen“, schlägt der SPD-Mann vor.

FDP sieht Verstoß gegen das Baurecht

Anders als die Stadt sieht FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke an der Lathusenstraße sehr wohl einen Verstoß gegen das Baurecht. „Schottergärten sind verboten. Das ist eigentlich eindeutig“, sagt er. Die Stadt müsse bei diesem Thema „konsequent mit gutem Beispiel vorangehen“. An anderer Stelle tue sie das auch. Etwa vor dem Neuen Rathaus, wo zuletzt eine insektenfreundliche Blühfläche angelegt wurde. Das empfiehlt Engelke auch der ZVK. Er selbst habe in seinem Garten ebenfalls so eine Fläche angelegt: „Macht gar nicht viel Arbeit!“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausdrücklich begrüßt Engelke, dass Bauherren künftig von der Stadt mit der Baugenehmigung einen Infoflyer bekommen sollen, mit dem auf das Verbot von Schottergärten hingewiesen werden soll. Wichtig sei allerdings, dass darin mit Bildern auch gute Beispiele gezeigt werden, welche Alternativen es zum Schotter gebe.

Von Christian Bohnenkamp