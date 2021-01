Bauprojekte 2021: Das plant Hannovers neuer Stadtbaurat Vielhaber

Hannover

Seinen Start in Hannover hatte sich Thomas Vielhaber anders vorgestellt. Die Corona-Pandemie hat die ersten Monate der Amtszeit des neuen Baudezernenten überschattet. Geschäfte und Gastronomie sind geschlossen. Die Innenstadt ist ausgestorben. „Die äußeren Rahmenbedingungen sind nicht ganz einfach“, räumt Vielhaber ein. Viel vorgenommen für 2021 hat er sich trotzdem.

Vielhaber will eine „Perspektive für die Innenstadt unter den neuen Bedingungen“ entwickeln. Dazu gehören für ihn zum einen die Folgen der Corona-Pandemie, außerdem die sich schon länger auswirkende Konkurrenz durch den Online-Handel. Hannovers Potenzial hat Vielhaber zumindest bei Besuchen in der Stadt vor seinem Amtsantritt im November erleben dürfen. Das lebendige Treiben am neu gestalteten Hohen Ufer hat Eindruck bei ihm hinterlassen. Wie die Einkaufsstadt und die Altstadt weiter belebt werden können, will die Stadt in diesem Jahr in einem Innenstadtdialog herausfinden. Die Federführung dazu liegt zwar im Wirtschaftsdezernat. Die baulichen Ideen wird anschließend allerdings Vielhaber umsetzen müssen.

Bezahlbare Wohnungen für die Mittelschicht

Einen Schwerpunkt will der Stadtbaurat auch beim Wohnungsbau setzen. Sein Vorgänger Uwe Bodemann hatte bereits Schwung in die Sache gebracht. Vielhaber legte am Mittwoch im Bauausschuss Zahlen vor, die das belegen. Die Zahl der Baugenehmigungen lag in den vergangenen drei Jahren jeweils über 2000. Die Baufertigstellungen hinken zwar noch etwas hinterher. Sie lagen 2019 in Hannover bei 1295, die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. Die Baufertigstellungen seien noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein könnten, sagte Vielhaber. Er geht jedoch von „einem Verzögerungseffekt“ aus und rechnet mit einer steigenden Zahl fertiggestellter Wohnungen in den kommenden Jahren.

Am Ziel sieht Vielhaber Hannover allerdings noch längst nicht. Er hat ein Problem ausgemacht, das bereits für hitzige Diskussionen sorgte: Ein großer Teil der Wohnungen, die fertiggestellt werden, sind für die Mittelschicht nicht erschwinglich. Neben den geförderten Sozialwohnungen, mittlerweile bis zu 30 Prozent, kommen vor allem höherpreisige Wohnungen an den Markt. „Da brauchen wir zusätzliche Angebote“, sagt Vielhaber, der sich auch Zuschüsse für Wohnungen im mittleren Preissegment sowie Vereinfachungen bei den Bauvorschriften vorstellen kann. Die Schaffung von „preisgedämpftem Wohnraum“ hält er für eine seiner wichtigsten Aufgaben.

Große Projekte werden 2021 fertig

Wichtige Wohnbauprojekte werden 2021 fertig oder gehen in die nächste Phase. Die größte Entlastung am Wohnungsmarkt soll das Baugebiet Kronsrode bringen. Am südlichen Kronsberg sollen bis zu 4000 Wohnungen entstehen. Die ersten sind bereits im Bau. Sechs Architektenwettbewerbe für rund 2900 Wohnungen in 26 Blöcken sind entschieden, eine Schule, Plätze und Parkanlagen in Planung.

Trotz vieler Verzögerungen ruhen große Hoffnungen auf der Wasserstadt Limmer. Im ersten Bauabschnitt sollen 525 Wohnungen entstehen. Auf neun der 14 Baufelder dort wird bereits gebaut. Für weitere zwei Baufelder liegen Baugenehmigungen vor, zudem läuft der Bau einer Kita. Die Stadt hofft, dass in diesem Jahr auch die Arbeiten am Quartierszentrum der Wasserstadt beginnen, in dem es Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote geben soll.

Oststadtkrankenhaus: Erste Wohnungen bezugsfertig

Schon weiter fortgeschritten sind die Arbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Oststadtkrankenhauses, wo rund 400 Wohnungen entstehen. Die alte Krankenhauskapelle bleibt erhalten. Drum herum bauen sieben überwiegend hannoversche Bauträger. Einige Wohnungen sind schon fast bezugsfertig.

Weit fortgeschritten: Der Bau einiger Wohnblöcke auf dem Gelände des früheren Oststadt-Krankenhauses. Quelle: Tim Schaarschmidt

Weitgehend fertig werden soll 2021 das Vitalquartier an der Seelhorst. Den Großteil der Wohnungen dort haben hannoversche Wohnungsgenossenschaften wie die stadteigene Hanova erworben. Das Besondere an dem Vorhaben: Das Projekt ist unter anderem für Senioren attraktiv, weil sie die Dienstleistungen des angrenzenden Annastifts nutzen können. Dazu entstehen auch Gebäude mit modernen Betreuungsangeboten.

Bezugsfertig sollen 2021 auch die 130 Wohnungen an der Adolfstraße in der Calenberger Neustadt sein, wo sich zuvor ein Parkplatz befand. Dort baut die hannoversche Investorenfamilie Dannenberg, inklusive Kita.

Innenstadtnah wohnen: An der Adolfstraße in der Calenberger Neustadt. Quelle: Rainer Droese

Europas größte Ökosiedlung könnte 2021 an der Start gehen

Begleitet von Vielhaber sollen 2021 auch zwei besonders ausgefallene Wohnbauprojekte an den Start gehen. In Europas wohl größter Ökosiedlung, dem Ecovillage am Kronsberg, könnten bereits in diesem Jahr die ersten Tiny-Houses errichtet werden. Die Teilhaber des genossenschaftlich organisierten Projektes haben sich zum Ziel gesetzt, auf ungewöhnlich kleinen Wohnflächen zu leben, auf Autos wollen sie weitgehend verzichten. Dafür soll es mehr Räume für Gemeinschaft geben. Einen Wettbewerb für rund 500 Wohnungen hat es bereits gegeben.

Endlich nachgenutzt werden soll der Niederländische Pavillon auf dem Expogelände. Um diesen herum sollen 360 Appartements für Studenten entstehen. Die Dachflächen sollen für Freizeitaktivitäten genutzt werden. Im Pavillon selbst sind Büros sowie Bereiche für Co-Working und Fitness geplant. Die Stadt geht davon aus, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen.

Neue Conti-Zentrale steht vor der Vollendung

Das wohl spektakulärste Bauprojekt im Bereich Gewerbe, das 2021 zum Abschluss kommen soll, ist die neue Conti-Zentrale am Pferdeturm. In der Hauptverwaltung des hannoverschen Unternehmens sollen rund 1250 Mitarbeiter arbeiten. Eine spätere Erweiterung ist möglich, sodass darin bis zu 1600 Beschäftigte arbeiten könnten.

Die Conti-Baustelle am Pferdeturm. Quelle: Nancy Heusel

Bereits begonnen haben die Arbeiten am Neubau für die Industrie- und Handelskammer am Bischofsholer Damm. Der Neubau der Enercity-Zentrale an der Spinnereistraße ist bereits im Rohbau und wird 2021 sichtbar Gestalt annehmen. Der Umzug ist in 2022 geplant. Ebenfalls 2022 fertig werden soll der Neubau der Ärztekammer Niedersachsen an der Hamburger Allee.

Bewegung gibt es auch beim Ihme-Zentrum. Im Bereich des Schwarzen Bären haben Betonsanierung und Fassadenbau begonnen. Für den neuen, helleren Rad- und Fußweg durch die Immobilie liegt der Bauantrag vor.

208 Millionen Euro teure Projekte der Stadt werden 2021 fertig

Viel zu tun hat 2021 auch das städtische Gebäudemanagement. Die Abteilung, die in den Vorjahren wegen Verzögerungen und Kostensteigerungen bei Projekten viel Kritik einstecken musste, ist neu im Baudezernat von Thomas Vielhaber. Zuvor gehörte sie dem Wirtschaftsdezernat von Sabine Tegtmeyer-Dette an. Der Stadtbaurat stellt sich vor die rund 400 Mitarbeiter. Der Bereich habe in den vergangenen Jahren unter „einem hohen Druck gestanden“.

Kein Wunder: Vor allem in Hannovers Schullandschaft ist der Sanierungsbedarf riesig. Und auch die städtischen Museen sind Dauerbaustellen. Allein in 2021 sollen Projekte mit einem Kostenvolumen von 208 Millionen Euro zum Abschluss kommen. Das Gymnasium Helene-Lange-Schule in Linden-Mitte etwa musste wegen der Rückkehr zum Abitur erweitert werden, für rund 8,9 Millionen Euro. Das gilt auch für die Ihmeschule, die ebenfalls ausgebaut wird, für rund sechs Millionen Euro. Im Gymnasium Tellkampfschule wird der Verwaltungsbereich erneuert, für 7,3 Millionen Euro. Größtes Schulprojekt, das 2021 abgeschlossen wird, sind der Erweiterungsbau der IGS Kronsberg sowie der Neubau der Grundschule Kronsberg für zusammen 59,7 Millionen Euro.

Braucht mehr Platz: Das Gymnasium Helene-Lange-Schule in Linden-Mitte. Quelle: Nancy Heusel

Getoppt wird das nur vom 71,6 Millionen Euro teuren zweiten Bauabschnitt der Feuer- und Rettungswache 1 am Weidendamm. Diese soll nach vielen Problemen 2021 tatsächlich fertig werden. Zusammen rund 19 Millionen Euro gibt das städtische Gebäudemanagement für die Neubauten der Kitas Beckstraße, Walter-Ballhausen-Straße und Hohe Straße aus.

Neues Rathaus : Gerüste auf der Südseite sollen verschwinden

Teuer bleibt auch die langjährige Sanierung des Neuen Rathauses. 2021 sollen die Gerüste an der Südseite und an den Juliustürmen verschwinden. Die Sanierung dieser Bereiche wird dann rund 7,2 Millionen Euro gekostet haben. Wann und wie schnell es auf der Nordseite des Rathauses weitergeht, hängt vor allem von der Entwicklung der Haushaltslage ab. Im Sprengel Museum soll die 2,3 Millionen Euro teure Erneuerung der Haustechnik zum Abschluss kommen.

Dass das Gebäudemanagement jetzt zu seinem Dezernat gehört, hält Stadtbaurat Vielhaber für sinnvoll. Auf diesem Wege ist die Expertise in Sachen Bauen in einem Haus gebündelt. Vielhaber lobt ausdrücklich die Qualität der Gebäude, die die Abteilung in den vergangenen Jahren hat errichten lassen. Das Thema Baukultur sieht er als einen weiteren Schwerpunkt seiner Amtszeit an. Für ihn „kein weicher, sondern ein harter Standortfaktor“. Eine Stadt, die nicht gefalle, ziehe auch keine Menschen an. Dazu gehöre allerdings nicht nur der Neubau. „Es geht auch um die Pflege der bestehenden Gebäude“, betont Vielhaber.

Schon ein gewohnter Anblick: Die eingerüstete Bauverwaltung neben dem Neuen Rathaus. Quelle: Michael Thomas

Auf diesem Feld hatte die Stadt Hannover in den vergangenen Jahrzehnten nicht geglänzt. Deshalb der riesige Sanierungsstau. 2015 hatte die Stadt den Sanierungsbedarf ihrer Gebäude noch auf 520 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile geht sie von einer Summe von 962 Millionen Euro aus, wie es in einem aktuellen Papier der Verwaltung heißt, das ab der kommenden Woche in den politischen Gremien diskutiert werden soll. Wegen der schwierigen Haushaltslage wurde die Sanierung der bereits seit sieben Jahren aus Sicherheitsgründen eingerüsteten Bauverwaltung verschoben, in der Vielhaber jetzt das Sagen hat. Auch das hatte sich Hannovers neuer Stadtbaurat wohl anders vorgestellt.

