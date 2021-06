Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) will seine Ausbildungsaktivitäten in Hannover in einem Neubau im Wissenschaftspark Marienwerder konzentrieren. Das geplante Gebäude soll auf einer Fläche von mehr als 8000 Quadratmetern Labore, Werkstattbereiche, Büros und Schulungsräume bieten.

Im Rahmen eines Architektenwettbewerbs hat sich laut VWN die Jury jetzt für den Entwurf von „MOSAIK architekten“ aus Hannover entschieden. Die VW Immobilien-Gesellschaft soll das erforderliche städtische Grundstück von knapp 10.000 Quadratmetern an der Hollerithallee / Ecke Garbsener Landstraße für VWN erwerben.

Fertigstellung bis 2024

Die Fertigstellung ist für Mitte/Ende 2024 anvisiert, die Investition soll sich „im niedrigen zweistelligen Millionenbereich“, mithin zwischen zehn und zwanzig Millionen Euro bewegen. Nassia Zdravkova, Leiterin Personal VWN Deutschland und Mitglied der Auswahljury, sieht das Vorhaben als „ein weiteres Bekenntnis der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge zum Standort Hannover“. Mit dem offenen Konzept des Neubaus und der flexiblen Gestaltung der Räume schaffe VWN laut Zdravkova „darüber hinaus die Möglichkeit zur Nutzung für vielfältige Veranstaltungen weit über das Thema Ausbildung hinaus.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flexible Nutzung

Eine flexible Raumstruktur soll laut VWN „vielfältige Möglichkeiten zur bereichsübergreifenden Nutzung“ bieten, die Ausstattung „ein motivierendes Arbeitsumfeld und eine positiven Lernatmosphäre“ für die Auszubildenden schaffen. Das Gebäude soll ein aufgeständertes Freigeschoss mit drei darüber liegenden Geschossen erhalten, eine Dachterrasse sowie grüne Höfen im Erdgeschoss, um die sich Werkstätten und Lernräume anordnen,

„Ausdruck von Innovation und Kreativität“

Thomas Vielhaber, Stadtbaurat von Hannover, war ebenfalls in der Jury, er sagt: „Der Stadt ist es wichtig, durch eine gute Architektur im äußeren Bild zum Ausdruck zu bringen, dass es dort um Innovation und Kreativität geht. Der Siegerentwurf fügt sich sehr gut in den Kontext ein.“

Viele Ausbildungsplätze

VWN bietet in Hannover pro Jahr 135 Ausbildungsplätze in zehn Ausbildungsberufen und fünf Duale Studiengänge an. Zurzeit werden mehr als 500 junge Menschen ausgebildet. Der Bewerbungszeitraum für Ausbildungsplätze im Jahr 2022 startet am 1. August 2021.

Von Ralph Hübner