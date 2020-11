Hannover

Neues Projekt auf dem ehemaligen hannoverschen Expo-Gelände am Fuß des Kronsbergs: Die Ärzte Marcus Schönaich (44) und Sascha Haschemi-Fard (43), Betreiber der Praxis „Die Sportstrategen“, wollen dort ein medizinisches Sport-Rehazentrum eröffnen. Der Bauantrag ist seit August gestellt, wenn alles klappt, wollen sie ihren neuen Standort mit einem größeren Leistungsangebot im Januar 2022 eröffnen.

Die beiden Mediziner sind Orthopäden, Unfallchirurgen und sportmedizinisch versiert. In Hannover sind sie bekannt als Mannschaftsärzte von Profisportlern, etwa des Handball-Bundesligisten „ Die Recken“ und der Basketball-Bundesliga-Frauen des TKH. Das Grundstück im Expo-Park haben sie im Herbst 2018 erworben. Die Fläche ist rund 3300 Quadratmeter groß, liegt neben dem auffälligen gelben, ehemaligen litauischen Pavillon. Der Neubau soll rund 1800 Quadratmeter Nutzfläche bieten, entworfen vom Architekturbüro Guder und Hoffend. Die Physiotherapeuten Timm Kosrrzewa (43) und Markus Moll (49) sind an dem Projekt gleichberechtigt beteiligt wie die Mediziner, die mit dem Umzug ihre Praxis in der Calenberger Neustadt aufgeben werden.

„Unter einem Dach“

Das Konzept der „Sportstrategen“ soll „ganzheitlich“ sein, einschließlich Angebote sogenannter „Alternativer Medizin“, und für Profi- wie Freizeitsportler angeboten werden. Mit der künftig angegliederten Reha-Abteilung wollen sie „alles aus einer Hand und unter einem Dach“ bieten, „damit Patienten sich nicht verloren fühlen“ im Laufe der Behandlung dank des engen Kontaktes zwischen den beteiligten Medizinern und Physiotherapeuten. Auch „sportwissenschaftliche Leistungen und Kompetenz“ soll es dort nahe des Messegeländes geben.

Sportstrategen: Marcus Schöaich (links) und Sascha Haschemi-Fard. Quelle: Hildebrandt

„Sobald die Baugenehmigung vorliegt, wollen wir loslegen“, sagt Haschemi-Fard, Schönaich hofft „dass wir noch in diesem Jahr die Bodenplatte hinbekommen“. Anfangs hatten „Die Sportstrategen“ vor, irgendwo entsprechende Räume zu mieten, doch „die Mieten sind überall sehr hoch, und so haben wir lange nach einem Grundstück gesucht“ – und schließlich auch über persönliche Kontakte zu anderen Unternehmern, die sich im Expo-Park niedergelassen haben das dortige Grundstück ausfindig gemacht und erworben.

Der Expo-Reiz

„Uns reizt, dass sich dort etwas neu entwickelt. Das Gelände ist innovativ – das passt zu uns“, sagt Schönaich. Alle Grundstücke des sogenannten Expo-Parks sind inzwischen verkauft, viele Unternehmen haben sich dort angesiedelt – und gerade ist direkt nebenan Niedersachsens größtes Wohnungsbauprojekt gestartet, genannt „Kronsrode“; hier sollen binnen weniger Jahre mindestens 3500 Wohneinheiten entstehen. Zudem sei „ Hannover eine 20-Minuten-Sadt“ – ihre Patienten könnten daher auch den neuen Standort gut erreichen. Haschemi-Fard: „Da gibt es eine exzellente Verkehrsanbindung, mit Bus und Stadtbahn und man kann mit dem Auto bis vor die Tür fahren ohne lange einen Parkplatz suchen zu müssen wie in der Stadt.“

Neue Jobs, Praxis soll 15 bis 20 Mitarbeiter haben

In der künftigen Praxis sollen den Plänen nach 15 bis 20 Mitarbeiter tätig sein, in der Physiotherapie acht bis zehn und in der Reha „anfangs fünf bis zehn, je nachdem, wie sich das entwickelt“, sagt Schönaich. Dazu kommt eine Niederlassung des Sanitätshauses Misburg, die Räume mietet und wohl fünf Jobs dort schaffen wird. Ursprünglich habe man mit dem Sporthaus Gösch gemeinsame Pläne gehabt – doch das Kaufhaus hat eine neue Heimat ein paar hundert Meter entfernt an der Expo-Plaza gefunden, vor einigen Wochen dort neu eröffnet.

Neue Praxis für die „Sportstragen Quelle: Guder Hoffend Architekten

Finanzierung: Volksbank Pattensen hilft

Das Projekt erfordert eine Investition in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages, genauer wollen es die Macher nicht beziffern. Finanziert werde das nicht durch mehrere große Banken, sondern allein mit Hilfe der Volksbank Pattensen, wofür Schönaich „sehr dankbar“ ist.

Von Ralph Hübner