Expo-Park: Neuer Sitz für Degener-Verlag

Weiter Bewegung auf dem ehemaligen Weltausstellungsgelände: Max Büchner (49) Inhaber des Degener Verlags und der Kunsthandelshäuser Artes und Ars Mundi, hat das Gelände des ehemaligen polnischen Expo-Pavillons gekauft und baut jetzt dort den neuen Firmensitz für den Degener Verlag.

Büchner will von dort aus den Degener Verlag steuern (bisheriger Sitz: Ikarusallee, Stadtteil Vahrenheide). Er führt das 1934 gegründete Unternehmen in dritter Generation, Kunden sind seit jeher Fahrschulen – es gibt etwa 12.000 in Deutschland – und Einrichtungen zur Verkehrserziehung. Vor 20 Jahren, als Degener in das operative Geschäft einstieg, habe man zu 80 Prozent noch Gedrucktes produziert und ausgeliefert – „heute sind es 80 bis 90 Prozent technologische Produkte“ – von der Lernsoftware bis zum Fahrsimulator. Alles entwickle sich „stark vom traditionellen Verlag in Richtung Medienhaus“. Und dem wird eben auch mit dem Neubau Tribut gezollt. Dort sollen Arbeitsplätze für etwa 65 Mitarbeiter entstehen

Kunsthaus Artes (gegründet 1978) und Ars Mundi (1948) bleiben in der Bödekerstraße ( List), im Neubau in einem hallenartigen Anbau aber werden für diese beiden Firmen „Veredelungsprozesse“ (etwa Rahmungen, Dekorationen) angesiedelt, auch ein Schauraum für Kunden und Kunstinteressierte soll dort entstehen.

Ärgernis Baugenehmigung

Die Erdarbeiten sind beendet, in etwa zwei Wochen soll es richtig losgehen, bezugsfertig soll der Neubau im Mai 2021 sein. Das hätte alles schon früher sein können, sagt Büchner: von der Bauvoranfrage bis zur Baugenehmigung „lag das 20 Monate bei der Behörde“. Nicht der einzige Fall, wo es in Hannover lange dauert, bis die Bauanträge entschieden sind. In das Objekt wird Büchner „einen mittleren siebenstelligen Betrag“ investieren, wohl etwa fünf Millionen Euro – mindestens, ahnt er, denn noch sei nicht alles bis zum Schluss durchgeplant und auskalkuliert.

Schlagzeilenträchtig

Damit beginnt für das Grundstück eine neue Ära, denn nach der Expo im Jahr 2000 geriet der ehemalige Polnische Pavillon häufig in die Schlagzeilen: Die „undurchsichtige“ vietnamesische Geschäftsfrau Thi Nhu Anh Pham hatte darin mehrere kleinere südostasiatische Expo-Pavillons und -Objekte aufgestellt, bot in den Tempel-Hütten und Teehäuschen aus Holz Gastronomie ( Restaurant „9 Drachen Park“) an.

Traurig: Die vietnamesische Geschäftsfrau Thi Nhu Anh Pham während der Versteigerung des Inventars kurz vor der Zwangsräumung und dem Abriss im Jahr 2016.0 Euro. Quelle: Kutter

Zur Galerie Erst war es das Grundstück für den polnischen Pavillon zur Weltausstellung Expo 200 in Hannover –dann gab es Schlagzeilenträchtiges –und die Zukunft heißt: Verlagssitz.

Pham geriet mit der Stadt, Eigentümerin des Grundstücks, in Konflikt, blieb die Pacht (auch für den Litauischen und den Norwegischen Pavillon) schuldig, einmal brannte es auch – am Ende, als die Forderung der Stadt schon 500.000 Euro hoch war, kam es 2015 zur Zwangsversteigerung des Inventars und Abriss des Gebäudes.

Das ist der Degener-Verlag

Das 1934 von Werner Degener gegründete Unternehmen sieht sich selbst als Marktführer bei den Lehr- und Lernmitteln für die Fahrschulen im Land. Auch die Weiterbildung von Berufskraftfahrern gehört zum Geschäft. Zum Produktportfolio gehören neben den Lehrbüchern und Prüfungsbögen auch Schutzkleidung und „Fahrschulmöbel“, PC-Programm und speziell ausgestattete Computer-Sets bis hin zum Fahrsimulator und Apps für Smartphones.

Das ist Ars Mundi

Ars Mundi, gegründet 1948, bezeichnet sich als „ Europas großer Kunstversender“. Man biete „Werke renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts sowie hochwertige Reproduktionen weltbekannter Kunstobjekte. Von Picasso und Chagall, Rodin und Degas über Hundertwasser und Immendorff.“ Neben Reproduktionen und Originalen bietet das Haus auch Schmuck, der auf Kundenwunsch gefertigt wird - gerne originalgetrue bekannter Schmuckkunstwerke.

Das ist das Kunsthaus Artes

Das 1978 gegründete Kunsthaus Artes bietet „Skulpturen, Gemälde, Fotografien sowie limitierte und handsignierte Originalgrafiken“. Das hannoversche Unternehmen rühmt sich, „als erste Versandgalerie überhaupt und später mit dem ersten Online-Shop für Kunst“ auf dem Kunstmarkt aufgetreten zu sein. Dank seiner Kontakte in die Kunstwelt spüre man auch gerne von Kunden gefragte Werke für diese auf.

Von Ralph Hübner