Baumärkte und Gartencenter öffnen wieder: So läuft ab Sonnabend der Verkauf

Hannover

Heimwerker und Hobbygärtner mussten zuletzt draußen bleiben. Nun hat das Land Niedersachsen die Regelungen für Bau- und Gartenmärkte wieder gelockert und lässt ab Sonnabend wieder Privatkunden in die Läden. Auch in der Region öffnen diese wieder zu ihren gängigen Geschäftszeiten. Neben den großen Baumarktketten ziehen auch regionale Gartenzentren mit.

Zuletzt war der Zutritt in Bau- und Gartenmärkten nur noch Handwerkern und Gewerbetreibenden gestattet, Privatkunden mussten sich mit dem Einkauf in Online-Shops begnügen. Jetzt macht das Land die Rolle rückwärts: Man werde die Regelung an diejenigen anderer Bundesländer anpassen und „eine Öffnung für Baumärkte und Gartencenter vorsehen“, hatte Ministerpräsident Stephan Weil bereits am Mittwochabend angekündigt. Die rigorosen Regeln in Niedersachsen hatten zuvor in den benachbarten Ländern einen regelrechten Baumarkt-Tourismus ausgelöst und dort für entsprechende größeren Andrang gesorgt. „Damit verliert der Schutzgedanke doch deutlich an Wirksamkeit. Wir wollen vermeiden, dass an anderen Orten das Risiko steigt“, so Weil.

Kunden sollen weiter möglichst online bestellen

Als Lockerung der Maßnahmen sei die Entscheidung jedoch nicht zu verstehen. Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten weiterhin strikte Sicherheits- und Hygieneregeln. Abstand halten, bleibt das oberste Gebot. In den Filialen der großen Ketten wie Hornbach, Obi, Toom und Bauhaus wird der Einlass durch Security geregelt. Wieviele Kunden sich maximal gleichzeitig in den Läden aufhalten dürfen, handhaben die Unternehmen je nach Marktgröße unterschiedlich. „In unseren Märkten in der Region Hannover werden es zwischen 100 und 150 Personen sein“, sagte am Donnerstag ein Hornbach-Sprecher der NP. Er appellierte an die Kunden, nach Möglichkeit trotzdem weiterhin den Online-Shop zu nutzen. Insbesondere wenn man schon genau weiß, was man kaufen will, sei das die bessere Lösung. Alternativ könne die Ware auch vorbestellt und dann abgeholt werden. Grundsätzlich soll der Aufenthalt im Markt zeitlich auf ein Minimum beschränkt werden, so der Sprecher.

Großer Andrang vor einem Bremer Baumarkt: Viele Niedersachsen waren zum Einkaufen in die Hansestadt gefahren. Quelle: dpa

Schnell rein, schnell wieder raus. Aus dem Gang zum Baumarkt soll kein gemütlicher Einkaufsbummel werden. Bauhaus kündigt an: „Kundenströme werden über unterschiedliche Ein- und Ausgänge separiert, um so einen möglichen Begegnungsverkehr zu verhindern. Auch der Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern wird auf das Nötigste reduziert, der Service entsprechend einschränkt. „Beratungstermine finden nicht mehr statt“, heißt es auf Nachfrage bei Obi. Kunden hätten aber die Möglichkeit, sich über eine App digital beraten zu lassen. Als Spukschutz sind Plexiglasscheiben im Kassenbereich fast überall Standard, ebenso das Desinfizieren von Einkaufswagen und die Bitte, möglicht kontaktlos mit Karte zu bezahlen.

„ Sicherheit steht an erster Stelle“

Nicht nur in den großen Baumärkten kann ab Sonnabend wieder eingekauft werden. Auch die Gartenzentren der Region dürfen wieder öffnen. Bei der Firma Stanze in Hemmingen ist die Freude groß. Das Sortiment reicht hier von Dünger, Erde und Pflanzen über Deko und Gartenmöbel bis hin zu Aquaristik. „Wir geben unseren Kunden jetzt wieder die Möglichkeit, ihr Zuhause und den Garten schön zu gestalten und das Leben in dieser schweren Zeit etwas erträglicher zu machen“, sagt Gianni Lopopolo, Verkaufsleiter des zoologischen Bereichs. Auch hier gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. „Die Sicherheit steht an erster Stelle.“

Lesen Sie auch:

Von André Pichiri