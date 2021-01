Lehrte

Der Baukonzern Helma aus Lehrte hat jetzt doch früher als angekündigt etwas zu Umsatz und Gewinn des Jahres 2020 mitgeteilt.

Nach „vorläufigen Schätzungen“ dürfte sich der Umsatz auf rund 274 Millionen Euro (2019: 263,2 Millionen) belaufen. Der Gewinn vor Steuern (EBT) soll dabei zwischen 22 und 22,5 Millionen Euro betragen (2019: 23,6 Millionen) und damit deutlich über der Im August bekanntgegebenen Prognose von 14 bis 17 Millionen Euro liegen.

Die endgültigen Finanzzahlen will das börsennotierte Unternehmen am 24. März veröffentlichen. Vor wenigen Tagen hatte die Helma Eigenheimbau AG wie berichtet für das vergangene Jahr einen Rekordauftragseingang in Höhe 312,5 Millionen Euro gemeldet (Vorjahr: 296,5 Millionen).

