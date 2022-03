Baugenehmigungen in Hannover: Zahl steigt auf Allzeithoch

Hannover

3773 Baugenehmigungen für neue Wohnungen hat die Stadt im vergangenen Jahr erteilt. „Das ist eine Größenordnung, die es vorher noch nicht gegeben hat“, sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber jetzt bei der Präsentation der endgültigen Zahlen im Bauausschuss des Rates. Gegenüber dem Jahr 2015, also vor dem Start der Wohnbauoffensive, sei das „fast der vierfache Ausstoß an Baugenehmigungen“. Damals waren es 1098.

3773 Baugenehmigungen in einem Jahr

Zuletzt hatte es Ärger gegeben, weil das Bearbeitungstempo nachgelassen hat. 2018 lag der Durchschnitt bei 92,8 Tagen. Inzwischen hat er sich in fast allen Bereichen auf mehr als 100 Tage erhöht: Im Westen Hannovers lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit 2021 bei 140 Tagen, bei größeren Wohnbauprojekten waren es 111 Tage.

So ist die Zahl der Baugenehmigungen gestiegen 2014/15 hatte Hannover bei den Baugenehmigungen den Tiefpunkt erreicht: Jeweils nur gut 1000 neue Wohnungen wurden beantragt und genehmigt. Seit dem Start der Wohnbauoffensive geht die Zahl steil nach oben. Im vergangenen Jahr waren es 3773 – Allzeithoch der vergangenen Jahrzehnte. Die Grafik aber zeigt auch: Die Bauwirtschaft hinkt stark hinterher. Fertiggestellt wurden in manchen Jahren weniger als die Hälfte der genehmigten Wohnungen.

„Ja, wir haben einige Tage länger gebraucht“, sagte Vielhaber im Ausschuss. Angesichts der vielfach höheren Antragszahl aber müsse er seine Beschäftigten vor der Kritik schützen: „Die Mitarbeiter machen eine sehr gute Arbeit.“ Die Bauordnung werde sich nicht auf dem Ergebnis ausruhen. Mit besserer personeller und technischer Ausstattung, Stichwort Digitalisierung, werde die Verwaltung „noch schnellere Durchläufe“ gewährleisten. „Wir arbeiten dran.“

„Mitarbeiter arbeiten gut und gewissenhaft“

Von Vielhabers Parteifreunden aus der SPD gab es erwartbar Lob, aber auch die FDP unterstützte den Dezernenten. „Die Mitarbeiter arbeiten gut und gewissenhaft – und genau das erwarte ich auch von Beschäftigten der Bauordnung, dass sie nicht huschhusch machen“, sagte Fraktionschef Wilfried Engelke. Er habe bis vor etwa zwei Jahren „viel Gemaule“ von Architekten und Bauherrn über zu träge Abläufe im Bauamt gehört. „Aber das hat ganz erheblich nachgelassen.“

Seit 2015 ist die Zahl der genehmigten Wohnungsneubauten von 1098 auf 3773 gestiegen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Einzig CDU-Baupolitiker Patrick Hoare legte den Finger erneut in die Wunde. „Mit nüchternem Blick betrachtet sind die Zahlen eben nicht gut gewesen“, sagte er. Das sei aber keine Kritik an den Beschäftigten. „Es ist Aufgabe der Verwaltungsspitze“, die Digitalisierung voranzutreiben und die Arbeitsplätze so attraktiv zu gestalten, dass es nicht zu Personalengpässen komme, weil Bewerber in die Privatwirtschaft wechselten.

„Nicht schlechter als die Privatwirtschaft“

Vielhaber widersprach: „Wir stehen nicht schlechter da als die Privatwirtschaft.“ Auch Architektur- und Ingenieurbüros suchten händeringend Personal, und sowohl die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie auch die Vielfalt der Aufgaben werden in der kommunalen Verwaltung oft höher bewertet. Es gebe eben einfach zu wenig Fachkräfte.

Der Leiter der Bauordnung, Simon Biederbeck, berichtete von den Fortschritten bei der Digitalisierung. So würden bis Mitte März alle 100.000 Bauakten katalogisiert und zum Scannen an einen Dienstleister weitergereicht, sodass sie künftig in 48 Stunden statt in sechs Wochen wie bisher verfügbar sind. Zudem werde das elektronische Baugenehmigungsverfahren in diesem Jahr eingeführt.

Fülle an Bauprojekten

SPD-Fraktionschef Lars Kelich lobte: „Wenn man durch diese Stadt geht, dann sieht man, was für eine Fülle an Bauprojekten läuft.“ Der CDU warf er ein „einseitiges Draufhauen“ vor. Auch er habe lange keine Beschwerden mehr über das Bauamt gehört.

Von Conrad von Meding