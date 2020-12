Hannover

Der neue niedersächsische Landvolkpräsident Holger Hennies befürchtet ein Bauernsterben, wenn die Landwirte nicht endlich faire Preise für ihre Erzeugnisse bekommen.

Herr Hennies, warum sind die Bauern so sauer auf die Discounter?

Die Erzeugerpreise etwa für Schweinefleisch sind in diesem Jahr durch Corona und den Folgen in den Schlachtbetrieben sowie der Schweinepest um 40 Prozent gesunken von zwei Euro auf etwa 1,15 Euro pro Kilogramm. Aber die Discounter verkaufen zu alten Preisen beziehungsweise erhöhten diese. Deren Spanne hat sich pro Kilo Schweinefleisch also um gut einen Euro erhöht. Dadurch haben sie und die Verarbeitungskette allein beim Schweinefleisch pro Woche rund 100 Millionen Euro mehr erhalten – das sind fünf Milliarden im Jahr. Da fehlt völlig der Wettbewerb, da macht sich jemand auf Kosten der Landwirte die Taschen voll. Lidl bot den Bauern 50 Millionen an, also etwa 190 Euro pro Kopf. Die Discounter haben ihre Absätze um 20 Prozent erhöht. Gleichzeitig müssen die Landwirte immer mehr Auflagen in Tier- und Umweltschutz investieren. Die laufenden Kosten können kaum noch getragen werden.

Was war der Anlass für die Proteste?

Es gab Reaktionen des Einzelhandelsverbandes zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, denn die fanden alles in Ordnung wie es war. Wir nicht: Es ging zum Beispiel darum, dass versandfertige Waren storniert werden zu Lasten der Landwirte, dass im Nachhinein die Bedingungen geändert werden, dass alle Risiken beim Erzeuger liegen, viele bürden den Bauern oder Molkereien sogar ihre Lagerkosten auf. Alles Praktiken, um möglichst viel Geld aus der Lebensmittelkette herauszupressen. Dass dies geändert werden sollte, hatte die Discounter auf den Plan gebracht - und für uns das Fass zum Überlaufen.

8 Cent für einen Kilo Kartoffeln

Auch im Milchbereich gibt es Schwierigkeiten, oder?

Seit drei Jahren können hier die Kosten nicht gedeckt werden. Die Auflagen steigen ständig, und der Preis ist mindestens 5 Cent unter dem, was gebraucht wird, um die aktuellen Kosten zu decken und deutlich mehr, um die Verluste der vergangenen 3 Jahre wieder aufzufüllen. Der Erzeugerpreis für einen Liter Milch liegt bei 30 Cent, für 60 bis 70 Prozent wird der Liter verkauft. Die meiste Milch aber geht ohnehin in Butter, Joghurt und andere Milchprodukte.

Sie sind Kartoffelproduzent aus Uetze, wie sieht es da aus?

Für ein Kilo Kartoffeln bekomme ich vom Großhandel acht Cent, im Supermarkt bezahlen Käufer zwischen 60 Cent und einem Euro pro Kilo.

Wenn ein Kilo Schweinefleisch im Discounter 2 Euro kostet, stimmt doch etwas nicht oder? Welche Rolle spielt der Verbraucher?

Das Premiumsegment ist schön, das wollen wir auch ausbauen, umfasst aber maximal fünf Prozent der Gesamtmenge. Das wird in der Masse nicht helfen. Was dringend her muss, ist ein verpflichtender Herkunftsnachweis, damit der Verbraucher entscheiden kann, ob er Eier aus Osteuropa in Käfighaltung oder Schweinefleisch kauft, das unter geringeren Tierschutzstandards erzeugt wurde. Denn viele Produkte landen auch in verarbeiteten Waren wie Salami, Pizza oder Eiernudeln. Auch die brauchen einen Haltungs- und Herkunftshinweis. Bisher ist häufig nur die Packstation deklariert. Bundesagrarministerin Julia Klöckner will daraus ja nur eine freiwillige Kennzeichnung machen, dabei wollen alle von den Grünen bis zum Deutschen Bauernverband diese Verpflichtung. Die Bundespolitik ist auch ein Problem, was die Auflagen angeht.

Hochwertige Produkte müssen bezahlt werden

Welche meinen Sie?

Bei der Milch wäre man vor fünf Jahren noch mit fünf Cent weniger ausgekommen, aber die Haltungs- und Umweltauflagen sind deutlich höher geworden. Lagerung, Sickerungauffang, eine Düngeordnung, die keiner versteht und sogar umweltpolitisch unsinnig ist - das hat die Bauern ja auch auf die Straße getrieben. Die Bauern werden in die Zange genommen: die Preise sinken und die Auflagen steigen. Das gilt auch für Sauenhalter. Was der Bund gerade beschlossen hat, ist ein Sauenaufhörgesetz. Die Hälfte der Sauenhalter wird in den nächsten fünf Jahren aufhören. Nächstes Jahr soll noch der Insektenschutz dazukommen, der nicht ausgeglichen wird.

Die Bauern bekommen ja auch EU-Subventionen, reicht das nicht?

Durch die Flächensubventionen sind die Preise in Deutschland indirekt noch niedriger. Die Discounter argumentieren, die Bauer bekämen die Subventionen und bräuchten ja nicht vom Literpreis der Milch leben. Deswegen sind die Preise ja auch so niedrig in Deutschland. Dabei haben wir ein viel höheres Auflagenniveau als andere Länder. Das wird dazu führen, dass zum Beispiel die Sauenproduktion ins Ausland verlagert wird. Die Dänen und Niederländer mit ihrer Ferkelhaltung freuen sich.

Am Freitag soll es Gespräche geben. Mit welchen Forderungen gehen die Landwirte da hinein?

Die Kennzeichnung nach Herkunft und Haltung wollen wir. Und die höheren Standards und höherwertigen Produkte müssen bezahlt werden. Es muss Soforthilfeprogramme geben für Landwirte in der Notlage. Man muss schauen, dass man den Mehrerlös in der Verarbeitungskette 200 Millionen pro Woche über alle Produkte - allein beim Schwein sind es 100 Millionen - gerechter verteilt.

Was passiert, wenn nichts passiert?

Wir bekommen ein Bauernsterben. Wir bekommen harte Strukturbrüche, viele Landwirte werden aufgeben. Das hatten wir schon einmal zur Jahrhundertwende, da haben 3 bis 4 Prozent der Höfe pro Jahr aufgeben und in den Bereich werden wir auch kommen. Ein Drittel der Sauenhalter ist schon weg. Die Ferkel kommen dann aus dem Ausland.

Von Petra Rückerl