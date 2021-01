Bauern-Demo: 60 Trecker rollen durch Hannover

Hannover

Bauern-Demo in Hannover: Am Freitag sind knapp 60 Trecker im Konvoi durch Hannover gerollt. Ziel der Demonstranten war der Bereich Leibnizufer/Schloßstraße. Dort schlossen sie sich Landwirten an, die seit vergangenen Sonntag eine Mahnwache vor dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium halten.

Die Trecker-Demo lief unter dem etwas sperrigen Titel „agrar- und umweltpolitische Aktion zur Ausweisung der roten Gebiete gemäß Düngeverordnung – fachlich nicht nachvollziehbare Willkür“. Die Bauern rollten mit ihren etwa 60 Traktoren aus Richtung Neustadt in die City. Über den Westschnellweg, den Bremer Damm und den Königsworther Platz gelangten sie zum Treffpunkt.

Aufgrund ihrer langsamen Geschwindigkeit zogen die Trecker zwar eine Autoschlange hinter sich her. „Es gab aber keine Zwischenfälle oder längere Rückstaus“, so Polizeisprecher Michael Bertram.

Von bm